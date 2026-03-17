Starmer: Kljub Iranu mora Ukrajina ostati v središču pozornosti

Kljub ameriško-izraelski vojni z Iranom je treba ohraniti osredotočenost na Ukrajino, je britanski premier Keir Starmer danes dejal ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, s katerim sta podpisala sporazum o partnerstvu na področju obrambe. Starmer je poudaril še, da Rusija ne sme imeti koristi od vojne v Iranu.

»Jasno je, da v Iranu, na Bližnjem vzhodu poteka konflikt, toda ne smemo preusmeriti pozornosti z dogajanja v Ukrajini,« je dejal Starmer, ki je Zelenskega danes sprejel v rezidenci na Downing Streetu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poudaril je še, da ruski predsednik Vladimir Putin ne sme imeti koristi od konflikta v Iranu zaradi višjih cen nafte ali opuščanja sankcij proti Rusiji.

ZDA so sicer začasno sprostile nekatere omejitve na tranzit in prodajo ruske nafte, da bi zmanjšale pritisk na svetovne zaloge, ki so ga sprožili ameriško-izraelski napadi na Iran ter posledični povračilni iranski ukrepi in napadi na cilje v regiji.

Starmer in Zelenski sta danes podpisala tudi sporazum o partnerstvu, katerega cilj je izkoristiti ukrajinsko strokovno znanje na področju boja proti dronom ter zmogljivosti Velike Britanije za proizvodnjo in dobavo dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V skladu z dogovorom bo Velika Britanija namenila še 500.000 funtov oz. okoli 579.000 evrov za financiranje centra za umetno inteligenco, ki bo deloval pod okriljem ukrajinskega obrambnega ministrstva.

Ukrajinski predsednik se je po prihodu v London v Buckinghamski palači najprej srečal z britanskim kraljem Karlom III., celotni kraljevi družini pa se je v objavi na omrežju X zahvalil za »neomajno podporo in solidarnost z Ukrajino«.

Zelenski je po srečanju s Starmerjem nagovoril britanski parlament, kjer je po navedbah AFP med drugim dejal, da je na Bližnjem vzhodu že več kot 200 ukrajinskih strokovnjakov za brezpilotnike. Ti bodo regijo pomagali braniti pred iranskimi droni šahed, ki jih tudi Rusija uporablja v vojni proti Ukrajini.

»Naše ekipe so že v Združenih arabskih emiratih, Katarju, Savdski Arabiji in na poti v Kuvajt,« je zagotovil Zelenski. Po njegovih besedah je na napotitev pripravljenih še 34 ukrajinskih strokovnjakov.

Zelenski bo v sredo obiskal še Španijo, kjer se bo srečal s premierjem Pedrom Sanchezom. To bo njegov četrti obisk v Španiji od začetka ruske agresije na Ukrajino pred štirimi leti, voditelja pa naj bi podpisala več dvostranskih sporazumov.