Starmer po volilnem neuspehu laburistov obljublja, da bo prisluhnil volivcem

Britanski premier Keir Starmer je po neuspehu svojih laburistov na četrtkovih lokalnih in regionalnih volitvah danes dejal, da bo poslušal volivce, pri čemer je prevzel odgovornost za slab volilni izid. Medtem se v vrstah laburistov krepijo pozivi k njegovemu odstopu, pri čemer pa Starmer o tem za zdaj, kot kaže, ne razmišlja.

»Prav je, da razmislimo in se naučimo pravih lekcij,« je dejal Starmer, ki je po velikem neuspehu njegove stranke na volitvah v Angliji, Walesu in na Škotskem prevzel odgovornost za slab rezultat. »To so bili zelo težki volilni rezultati,« je zapisal v mnenjskem članku, objavljenem v levo usmerjenem časniku Guardian, in priznal, da je naredil napake.

»Čeprav se moramo odzvati na sporočilo, ki so nam ga poslali volivci, to ne pomeni, da se moramo obrniti desno ali levo,« je še dejal Starmer. Ob tem je napovedal, da bo v prihodnjih dneh »začrtal našo pot, da enkrat za vselej prekinem status quo z izgradnjo močnejšega in pravičnejšega Združenega kraljestva«.

Starmer je pod vse večjim pritiskom v vrstah lastne stranke, potem ko ga je več kot 20 poslancev pozvalo, naj določi časovnico za odhod s položaja po bolečih porazih na volitvah po vsej Veliki Britaniji, poroča BBC, ki ob tem dodaja, da laburistični premier za zdaj uživa podporo članov svojega kabineta.

Razočarani volivci so na četrtkovih volitvah v Angliji, Walesu in na Škotskem podprli skrajno desničarske in nacionalistične stranke. Volitve so bile Starmerjev največji volilni preizkus, odkar so laburisti leta 2024 na splošnih volitvah premagali konservativce.

Skrajno desna stranka Reform UK, ki jo vodi nekdaj glavni obraz brexita in nasprotnik priseljevanja Nigel Farage, je zabeležila uspeh v vseh treh regijah, čeprav so škotske in valižanske stranke na teh volitvah osvojile največji delež sedežev.

Na regionalnih volitvah v Walesu so laburisti doživeli zgodovinski poraz in po 27 letih vladavine izgubili oblast. Stranka za neodvisnost Plaid Cymru je po poročanju BBC postala najmočnejša politična sila, vendar si ni zagotovila večine. V 96-članskem valižanskem parlamentu je osvojila 43 sedežev, skrajno desna Reform UK je druga s 34, laburisti pa tretji z devetimi sedeži.

Na Škotskem ostaja Škotska nacionalna stranka (SNP) najmočnejša stranka, vendar ji ni uspelo dobiti večine v 129-članskem regionalnem parlamentu. Osvojila je 58 sedežev, za večino bi jih potrebovala 65. Laburisti so s 17 sedeži končali na drugem mestu in so izenačeni z reformisti, ki so na Škotskem dosegli volilni preboj.

Na lokalnih volitvah v Angliji, kjer še morajo razglasiti izide za nekaj lokalnih svetov, so laburisti prav tako zabeležili slab rezultat, medtem ko je reformistična stranka največji zmagovalec, saj je doslej osvojila več kot 1400 sedežev. Laburisti so izgubili približno 1400 sedežev, konservativci pa več kot 550, še poroča BBC.