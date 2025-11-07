Starši si ne priznajo, da so njihovi otroci pretežki – najhuje je v južni Evropi

Debelost med otroki v Evropi ostaja trdovratna in obsežna javnozdravstvena težava, ki prinaša »življenjsko nevarna« tveganja, opozarja najnovejše poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Čeprav so se stopnje v nekaterih državah v zadnjih letih morda stabilizirale, globalni zdravstveni uradniki svarijo, da ostajajo na skrb vzbujajoče visoki ravni.

Podatki, zbrani v obsežni raziskavi med letoma 2022 in 2024, ki je zajela približno 470.000 otrok, starih od šest do devet let, v 37 državah, so jasni: v Evropi je čezmerno hranjen vsak četrti otrok, med njimi pa je vsak deseti že debel.

Poročilo razkriva tudi velike regionalne razlike. Stanje je bistveno slabše v južni Evropi, kjer je debel že skoraj vsak peti otrok. Debelost v otroštvu pri tem ni le estetska težava, temveč močno povečuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni, raka, bolezni srca, možganske kapi in drugih kroničnih obolenj v odrasli dobi.

Stopnje debelosti v Evropi ostajajo na skrb vzbujajoče visoki ravni.

Prehrana slaba, zasloni v porastu

Poročilo WHO slika skrb vzbujajočo podobo življenjskih navad. Otroška prehrana po Evropi je na splošno slaba. Le 32 odstotkov otrok vsak dan uživa zelenjavo.

Hkrati je razširjena nezdrava hrana: 41 odstotkov otrok uživa sladkarije več kot trikrat na teden, 29 odstotkov jih pije sladkane pijače, 16 odstotkov pa je slane prigrizke.

Zanimivo je, da podatki kažejo na določeno neskladje. Medtem ko velika večina staršev (skoraj vsi) poroča, da so njihovi otroci aktivni vsaj eno uro na dan in jih 89 odstotkov spi priporočenih devet ur na noč, pa je izjemno problematičen čas, preživet pred zasloni.

Med tednom kar 42 odstotkov otrok preživi vsaj dve uri na dan pred mobilnimi napravami, televizijo ali drugimi zasloni. Ta številka ob koncih tedna naraste na alarmantnih 78 odstotkov.

Čas pred zasloni je daljši pri dečkih, ki so na splošno tudi bolj nagnjeni k debelosti (13 odstotkov dečkov v primerjavi z devetimi odstotki deklic).

Neenakost in zgodnje življenje

Podatki WHO kažejo tudi na socialno-ekonomsko komponento, saj imajo otroci staršev z višjo izobrazbo praviloma bolj zdravo prehrano in manj časa preživijo pred zasloni.

To »skrb vzbujajočo zdravstveno neenakost«, kot jo imenujejo strokovnjaki, je podrobneje izpostavilo ločeno poročilo iz Guernseyja, ki ga navaja BBC. Na tem otoku ima nezdravo raven odvečne teže kar vsak tretji otrok, star od devet do deset let. Študija je pokazala jasno razliko med otroki v javnih (državnih) in zasebnih šolah; v javnih šolah je bil delež otrok s čezmerno težo bistveno večji.

Dr. Simon Sebire, vodja tamkajšnje komisije za izboljšanje zdravja, je poudaril, da se debelost iz otroštva pogosto nadaljuje v odraslost, a jo je hkrati v veliki meri mogoče preprečiti. Zato je po njegovem mnenju ključno »ustvariti vsakodnevna okolja, ki zdravo prehranjevanje in telesno dejavnost olajšajo za vse«.

Pomembnost okolja potrjuje tudi nedavna študija, objavljena v reviji BMC Pediatrics. Kot poroča GeneOnline, so raziskovalci ugotovili, da imajo dejavniki iz zgodnjega življenja močnejšo povezavo z razvojem hude debelosti in presnovnih motenj kot pa trenutne življenjske navade.

Dejavniki, kot so prehrana pred rojstvom, materino zdravje med nosečnostjo in zgodnje prakse hranjenja, imajo lahko trajne posledice za otrokovo presnovno zdravje.

Otroška prehrana po Evropi je na splošno slaba.

Zdi se, da te zgodnje izpostavljenosti postavijo temelje za težave kasneje v življenju, ne glede na kasnejše prehranjevalne navade ali raven telesne dejavnosti.

Starši težave ne prepoznajo

Poročilo WHO pa izpostavlja še eno veliko oviro pri reševanju problema: starševsko zaznavanje tega problema. Kar 66 odstotkov staršev, katerih otroci so imeli čezmerno telesno težo, je menilo, da je njihov otrok »normalno težak« ali celo »presuh«.

Ta nezmožnost prepoznavanja težave močno otežuje zgodnje ukrepanje.

Stanje je bistveno slabše v južni Evropi, kjer je debel že skoraj vsak peti otrok.

WHO zato države poziva, naj ustvarijo bolj zdrava okolja za otroke, med priporočili pa so davki na sladkane pijače in nezdravo hrano, višji prehranski standardi za šolske obroke ter politike za spodbujanje gibanja.