  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Lufthansovo dvodnevno stavko bodo občutili tudi potniki na Brniku

    Pričakuje se odpovedi številnih letov, najbolj pa naj bi bili prizadeti vozlišči v Münchnu in Frankfurtu.
    Jedro spora ostajajo pokojninski prispevki v Lufthansi in Lufthansi Cargo ter plače v regionalni podružnici CityLine. FOTO: Heiko Becker/Reuters
    Galerija
    Jedro spora ostajajo pokojninski prispevki v Lufthansi in Lufthansi Cargo ter plače v regionalni podružnici CityLine. FOTO: Heiko Becker/Reuters
    STA
    12. 3. 2026 | 10:11
    12. 3. 2026 | 10:11
    2:48
    A+A-

    Piloti nemške letalske skupine Lufthansa so danes začeli dvodnevno stavko. Pričakuje se odpovedi številnih letov, najbolj pa naj bi bili prizadeti vozlišči v Münchnu in Frankfurtu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Odpovedane so tudi nekatere letalske povezave z ljubljanskim letališčem.

    Kot so sporočili iz Lufthanse, pričakujejo, da bodo kljub stavki izvedli vsaj polovico načrtovanih letov. Ohranjenih naj bi bilo denimo 60 odstotkov letov na dolgih razdaljah.

    Sindikat pilotov Vereinigung Cockpit je sporočil, da bo tokratna sindikalna akcija manjšega obsega od tiste izpred meseca dni. Vodja sindikata Andreas Pinheiro pričakuje odpoved 300 letov na dan.

    Občutili jo bodo tudi potniki v Sloveniji

    Stavko bodo vsaj danes občutili tudi nekateri potniki na povezavah s Slovenijo. Kot je razvidno s spletne strani Letališča Jožeta Pučnika, je odpovedan Lufthansin dopoldanski let na Brnik iz Frankfurta - prihod je bil načrtovan za 9.55 -, na sporedu pa ostaja dopoldanski odhod v to nemško mesto, določen ob 10.30. Večernega prihoda v Slovenijo ob 22.10 ne bo.

    Med prejšnjo stavko v Lufthansi 12. februarja, ki se ji je v okviru sindikata UFO pridružilo tudi kabinsko osebje, je bilo odpovedanih 800 letov. FOTO: Heiko Becker/Reuters
    Med prejšnjo stavko v Lufthansi 12. februarja, ki se ji je v okviru sindikata UFO pridružilo tudi kabinsko osebje, je bilo odpovedanih 800 letov. FOTO: Heiko Becker/Reuters

    Prav tako sta odpovedana prihod in odhod Lufthansinega letala na relaciji München-Ljubljana-München, načrtovana za 12.40 oz. 13.20. Ostajata pa leta podružnice Air Dolomiti s prihodom na Brnik ob 19.30 in odhodom proti bavarski prestolnici ob 20.10.

    Med prejšnjo stavko v Lufthansi 12. februarja, ki se ji je v okviru sindikata UFO pridružilo tudi kabinsko osebje, je bilo odpovedanih 800 letov.

    Vodstvo Lufthanse novo stavko obsoja, saj da gre za nepotrebno stopnjevanje nesoglasij v času zelo velike geopolitične negotovosti, ki je posledica vojne na Bližnjem vzhodu in močno vpliva na letalski promet po vsem svetu. Letalske poti v nemirno regijo sicer v tokratni stavki ne bodo prizadete.

    Vereinigung Cockpit je k sodelovanju v sindikalni akciji pozval 5000 pilotov družb Lufthansa, Lufthansa Cargo in Lufthansa CityLine.

    Jedro spora ostajajo pokojninski prispevki v Lufthansi in Lufthansi Cargo ter plače v regionalni podružnici CityLine.

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Svet
    Vračanje s kriznih žarišč

    Evakuacije Slovencev spremlja tudi Sova, na poti še četrto letalo

    Tri skupine slovenskih potnikov so se vrnile s kriznih žarišč. Opoldne na letališču Brnik pričakujejo še tretjo skupino.
    Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nemčija

    Stavka pilotov in stevardes Lufthanse prizemljila na stotine letal

    Letalska družba je sporočila, da bo prizadete potnike poskušala preusmeriti na polete drugih družb znotraj skupine ali partnerskih letalskih prevoznikov.
    12. 2. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Letališče Ljubljana v poletno sezono s tremi novimi povezavami

    Letališče Ljubljana v letu 2025 z močno rastjo, oskrbeli so skoraj 1,6 milijona potnikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Turizem

    Ljubljana privlačna vse leto, več gostov z debelejšimi denarnicami

    Izrazito večji obisk gostov so v mestu zabeležili že januarja. Poleti padali rekordi, dobre napovedi so tudi do konca leta.
    Manja Pušnik 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Konec zaroke

    Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

    Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
    Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Veliko prezgodaj

    Umrl je Alojz Ihan

    V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pisatelj. Za Delo je bil kolumnist od leta 2018 do danes.
    10. 3. 2026 | 20:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump: Zmagali smo, a nočemo se vračati na dve leti; cene nafte bodo šle dol

    Spremljamo razvoj konflikta na Bližnjem vzhodu, ki mu kljub izjavam predsednika ZDA še ni videti konca.
    11. 3. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Volitve

    Jasno je, kdo je zmagovalec zadnjega soočenja (VIDEOKOMENTAR)

    Luka Mesec je na soočenju izpostavljal gospodarske težave Finske. Kriva naj bi bila desna vlada.
    10. 3. 2026 | 15:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj vse več potnikov izbere vlak?

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    1. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Lufthansastavkaodpovedi letovletalstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Vredno branja

    Štepanjsko naselje kot opozorilo: nova pravila za parkiranje v soseskah

    Na magistratu bodo s spremembami odloka po hitrem postopku uredili parkiranje v naseljih. Katere spremembe se torej obetajo v Ljubljani?
    Manja Pušnik 12. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Stavka pilotov

    Lufthansovo dvodnevno stavko bodo občutili tudi potniki na Brniku

    Pričakuje se odpovedi številnih letov, najbolj pa naj bi bili prizadeti vozlišči v Münchnu in Frankfurtu.
    12. 3. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pariz-Nica

    Nekdanji Pogačarjev ekipni kolega je imel veliko srečo v nesreči

    Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je z zmago v četrti etapi dirke Pariz–Nica oblekel tudi rumeno majico vodilnega.
    12. 3. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obletnica

    New York, New York: legendarna Liza Minnelli praznuje 80 let

    V svojih vlogah in pesmih Liza Minnelli pripoveduje zgodbo o ženski, ki najde svoj glas – ne le glasbeno, temveč tudi v svetu, ki ga obvladujejo moški.
    12. 3. 2026 | 09:59
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Krka lani dobiček zvišala za 13 odstotkov

    Dolenjski farmacevt v nerevidiranih rezultatih poslovanja malo polepšal lanski dobiček v primerjavi z januarsko oceno.
    Karel Lipnik 12. 3. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pariz-Nica

    Nekdanji Pogačarjev ekipni kolega je imel veliko srečo v nesreči

    Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je z zmago v četrti etapi dirke Pariz–Nica oblekel tudi rumeno majico vodilnega.
    12. 3. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obletnica

    New York, New York: legendarna Liza Minnelli praznuje 80 let

    V svojih vlogah in pesmih Liza Minnelli pripoveduje zgodbo o ženski, ki najde svoj glas – ne le glasbeno, temveč tudi v svetu, ki ga obvladujejo moški.
    12. 3. 2026 | 09:59
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Krka lani dobiček zvišala za 13 odstotkov

    Dolenjski farmacevt v nerevidiranih rezultatih poslovanja malo polepšal lanski dobiček v primerjavi z januarsko oceno.
    Karel Lipnik 12. 3. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vodenje in inovacije v luksuzu

    Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

    Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

    Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
    Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hernija diska? Razumevanje simptomov in zdravljenje

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 8. 4. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    NP Mljet je kraj za ljubitelje neokrnjene narave in zgodovinskih zakladov

    Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zakaj vsi govorijo o Srednji Dalmaciji?

    Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

    Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Cesarska zgodovina in balkanski užitki

    V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski tihi adut, o katerem se govori vse glasneje

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo