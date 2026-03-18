Stavka ohromila promet na berlinskem letališču, prizemljenih je 445 letov

Zaposleni na berlinskem letališču danes stavkajo, zaradi česar je čez dan odpovedanih okoli 445 letov. Stavka, ki jo je zaradi nezadovoljstva s potekom pogajanj z upravo letališča o višjih plačah sklical sindikat Verdi, bo vplivala na 445 letov in okoli 57.000 potnikov.

Zaposleni med protestnim shodom med 24-urno stavko marca lani. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Verdi, ki velja za enega največjih evropskih sindikatov, se z upravo letališča Berlin Brandenburg, ki ga na leto obišče okoli 25 milijonov potnikov, pogaja o višjih plačah za približno 2000 zaposlenih. Sindikat med drugim zahteva zvišanje plač za šest odstotkov oz. vsaj dodatnih 250 evrov na mesec na posamezen plačilni razred oz. stopnjo. Prav tako želi zagotoviti dodaten prosti dan za svoje člane. Dogovor naj bi veljal 12 mesecev.

Med drugim krogom pogajanj prejšnji teden so predstavniki delodajalcev predstavili začetno ponudbo in Verdi je ocenil, da ni dovolj dobra, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vodstvo letališča je po poročanju sindikata ponudilo zvišanje plač za odstotek na leto do leta 2028. »To ni resna ponudba, ampak provokacija,« je izjavil glavni pogajalec Verdija Holger Roessler.

Vodja letališča Aletta von Massenbach je stavko označila za nesorazmerno, »zlasti v že tako zelo napetih razmerah zaradi vojne v Iranu«. Prepričana je, da bosta strani dogovor dosegli v naslednjem krogu pogajanj, ki je predviden za 25. marec.

Več letov je bilo že odpovedanih, na letališču potnikom svetujejo, naj se za informacije o alternativnih potovalnih aranžmajih obrnejo na letalske družbe. Pobarali smo tudi pristojne na ljubljanskem letališču, ali čutijo posledice stavke v Berlinu; na odgovor še čakamo.