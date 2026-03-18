    Stavka ohromila promet na berlinskem letališču, prizemljenih je 445 letov

    Sindikat Verdi za 2000 zaposlenih zahteva zvišanje plač in dodaten prosti dan. Vodstvo letališča stavko označuje za nesorazmerno; prizadela je 57.000 potnikov.
    Sindikat Verdi je na berlinskem letališču sklical stavko: vsi redni poleti so odpovedani. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Sindikat Verdi je na berlinskem letališču sklical stavko: vsi redni poleti so odpovedani. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    R. I.
    18. 3. 2026 | 10:47
    18. 3. 2026 | 11:01
    Zaposleni na berlinskem letališču danes stavkajo, zaradi česar je čez dan odpovedanih okoli 445 letov. Stavka, ki jo je zaradi nezadovoljstva s potekom pogajanj z upravo letališča o višjih plačah sklical sindikat Verdi, bo vplivala na 445 letov in okoli 57.000 potnikov.

    Zaposleni med protestnim shodom med 24-urno stavko marca lani. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Zaposleni med protestnim shodom med 24-urno stavko marca lani. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    Verdi, ki velja za enega največjih evropskih sindikatov, se z upravo letališča Berlin Brandenburg, ki ga na leto obišče okoli 25 milijonov potnikov, pogaja o višjih plačah za približno 2000 zaposlenih. Sindikat med drugim zahteva zvišanje plač za šest odstotkov oz. vsaj dodatnih 250 evrov na mesec na posamezen plačilni razred oz. stopnjo. Prav tako želi zagotoviti dodaten prosti dan za svoje člane. Dogovor naj bi veljal 12 mesecev.

    image_alt
    Stavka pilotov in stevardes Lufthanse prizemljila na stotine letal

    Med drugim krogom pogajanj prejšnji teden so predstavniki delodajalcev predstavili začetno ponudbo in Verdi je ocenil, da ni dovolj dobra, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vodstvo letališča je po poročanju sindikata ponudilo zvišanje plač za odstotek na leto do leta 2028. »To ni resna ponudba, ampak provokacija,« je izjavil glavni pogajalec Verdija Holger Roessler.

    Vodja letališča Aletta von Massenbach je stavko označila za nesorazmerno, »zlasti v že tako zelo napetih razmerah zaradi vojne v Iranu«. Prepričana je, da bosta strani dogovor dosegli v naslednjem krogu pogajanj, ki je predviden za 25. marec.

    Stavka je prizemljila 445 letov in 57.000 potnikov. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    Več letov je bilo že odpovedanih, na letališču potnikom svetujejo, naj se za informacije o alternativnih potovalnih aranžmajih obrnejo na letalske družbe. Pobarali smo tudi pristojne na ljubljanskem letališču, ali čutijo posledice stavke v Berlinu; na odgovor še čakamo.

    letališčestavkaNemčijaBerlinFraport

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Španski kralj priznal mehiške grehe

    Španski kralj Filip VI. priznava, da je bilo v času osvajanja novega sveta veliko zlorab in neprimernih dejanj in skuša otopliti odnose z Mehiko.
    18. 3. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Arbeloa premika mejnike tudi kot trener; je prvi, ki mu je to uspelo

    Alvaro Arbeloa je preporodil Real Madrid, po Joseju Mourinhu je sklatil še Pepa Guardiolo. Svobodni plesalec Vinicius Junior junak derbija v Manchestru.
    Peter Zalokar 18. 3. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na sedežu SDS na Trstenjakovi 8.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
