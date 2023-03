Stavka zaradi železniške nesreče ohromila javni prevoz

V Grčiji danes zaradi napak in sistemskih težav, ki so privedle do smrtonosne železniške nesreče pri Larisi v začetku meseca, stavkajo prometni delavci, torej zaposleni v letalskem, železniškem, avtobusnem in trajektnem prometu, pa tudi javni uslužbenci in delavci v zdravstvu.

Grška letališča so že predhodno opozorila, da danes ne bo nobenega potniškega leta v Grčijo ali iz nje, prekinjene bodo tudi trajektne storitve. Kljub stavki obstaja nekaj izjem, kot sta nujna medicinska pomoč in humanitarni leti. Avtobusi in vlaki bodo danes vozili le v času kosila, da bi ljudi prepeljali na proteste v večjih mestih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prekinjene so tudi trajektne povezave. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

V sredo so stavkali grški novinarji, pred tem pa so se od nesreče nizale prekinitve dela tako javnih uslužbencev in drugih delavcev kot splošni protesti prebivalstva. Ljudje ter javni in zasebni sindikati, ki so tudi pozvali k današnji stavki, od države zahtevajo, da krivci za nesrečo zanjo odgovarjajo.

Varnostni sistemi na progi niso delovali

V trčenju potniškega in tovornega vlaka pri Larisi v začetku meseca je umrlo 57 ljudi. Nesreča je razkrila velike pomanjkljivosti v grškem železniškem omrežju. Sodobni varnostni sistemi na progi so več let delovali le delno ali pa sploh ne. Grki vse glasneje opozarjajo, da je dotrajanost sistema pripomogla k tragediji, vrstijo pa se tudi pozivi k odstopu vlade premiera Kiriakosa Micotakisa.

Proti načelniku železniške postaje v Larisi, ki naj bi storil ključno napako in potniški vlak preusmeril na iste tire kot prihajajoči tovorni vlak, je bila skupaj s tremi uslužbenci železnic podana obtožnica. Preiskovalci so po poročanju DPA ugotovili tudi, da je bil načelnik preobremenjen z delom.

V trčenju potniškega in tovornega vlaka pri Larisi v začetku meseca je umrlo 57 ljudi, večinoma mladih. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Minister za promet Giorgos Gerapetritis je včeraj dejal, da bo poročilo odbora strokovnjakov, ki preiskuje tragedijo, pripravljeno v mesecu dni. Preiskovalci so po poročanju AFP sprožili še ločeno preiskavo o morebitnem slabem upravljanju grškega železniškega omrežja v zadnjih 15 letih.