Steinbuch: Desnica povozila levico, Svoboda zaspala

Lokalne volitve niso neposreden odraz politične polarizacije na državni ravni, saj volivci pri izbiri županov in občinskih svetnikov pogosto dajejo prednost konkretnim lokalnim interesom in prepoznavnosti kandidatov. Komentator Dejan Steinbuch ocenjuje, da je desnica dosegla prepričljivo zmago, Gibanje Svoboda pa je dobilo opozorilni signal. Lokalne volitve so specifične in ne odražajo nujno politične oziroma strankarske polarizacije na nacionalni ravni. Kot opozarja Dejan Steinbuch, razdelitev županskih in svetniških mandatov bolj kot na ideologiji temelji na konkretnih zahtevah in potrebah ljudi v posameznem okolju. Pomembna posebnost je tudi vse večje število kandidatov in list, ki nastopajo kot neodvisni oziroma nestrankarski. Toda takšna oznaka še ne pomeni nujno, da za kandidati ni ...