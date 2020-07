Sterilizirani tudi kamni za kamenjanje hudiča

Romanje v Meko je tokrat povsem neprimerljivo s prejšnjimi leti, številne so tudi omejitve. FOTO: Afp



Ekonomski udarec tudi za druge države

Muslimani molijo ob mošeji. Leta 2014 je bila množica romarjev ogromna. FOTO: Muhammad Hamed/Reuters



V Sloveniji množična druženja odsvetujejo

V Savdski Arabiji se število okuženih s covidom-19 naglo povišuje, doslej so potrdili okoli 270.000 okužb, 3000 ljudi je umrlo. Skladno s tem je letos tudi drastično okrnjeno tradicionalno romanje v Meko, namesto običajnih dva milijona vernikov – lani jih je bilo celo 2,5 milijona – se ga letos udeležuje le deset tisoč romarjev, ti pa se morajo držati strogo predpisanih varnostnih omejitev.Praviloma večina romarjev prihaja iz tujine, tokrat je romanje omejeno zgolj na prebivalce kraljevine, res pa je med njimi kar dve tretjini tujih državljanov. Še pred odhodom v Meko so morali opraviti test, po prihodu pa so romarjem razkužili prtljago in izmerili temperaturo, pri tistih, ki so kazali potencialne simptome bolezni, pa so izvedli še dodaten test.Sledila je namestitev v karanteni, praviloma so vsi dobili tudi elektronske zapestnice za enostavnejše lociranje. Tudi vso potrebno opremo so zagotovile savdske oblasti, vsak romar je prejel razkužilo, maske, molitveno preprogo in tradicionalno belo oblačilo ihram, celo kamni za ritualno kamenjanje hudiča so razkuženi.V sredo so romarji vstopili v veliko mošejo, kjer pa prav tako ni šlo brez omejitev. Kabe, to je tako imenovana »božja hiša«, ki jo je treba sedemkrat obkrožiti, se tokrat ni bilo dovoljeno dotikati, prav tako je prepovedano poljubljati kotni Črni kamen, medtem ko je voda iz vodnjaka Zamzam na voljo le v plastičnih steklenicah. Včeraj so se muslimanski verniki zbrali na bližnji gori Arafat, kjer so ves dan molili, prenočili pa so v sterilnih šotorih na območju Muzdalifa. Po običaju tukaj naberejo sedem kamnov, s katerimi bodo danes v Mini kamenjali tri stebre, ki simbolizirajo hudiča, vendar so, kot rečeno, tokrat kamne prejeli že ob prihodu v Meko. Vsi romarji bodo morali po petdnevnem romanju in vrnitvi iz Meke v štirinajstdnevno karanteno.Romanje v Meko oziroma hadž, ki je eden od petih stebrov islama in bi ga moral vsak musliman opraviti najmanj enkrat v življenju, v 90-letni zgodovini Savdske Arabije še nikoli ni bilo odpovedano. Tudi tokrat seveda poteka, vendar v izjemno okrnjeni obliki, kar pa ni razočaranje le za vernike, temveč tudi za savdski ekonomski sektor. Romarji namreč predstavljajo izjemno priložnost za zaslužek, po nekaterih ocenah hotelirji, trgovci, prevozniki ter ponudniki drugih storitev letno zaslužijo več kot deset milijard evrov. Številni v nekaj mesecih zaslužijo dovolj, da lahko preživijo vse leto, država pa se na njihove prošnje za pomoč za zdaj še ni odzvala.Pomemben pa ni le veliki hadž ob koncu avgusta, temveč romanja, ki potekajo skozi celotno leto (mali hadž), saj se jih udeleži do dvajset milijonov vernikov. Izbruh pandemije je povzročil tudi zastoj pri savdskih načrtih za ekonomsko diverzifikacijo gospodarstva, pri čemer je v središču turizem in v veliki meri prav verski turizem, do leta 2030 naj bi se število gostov iz tujine potrojilo. Zaradi tokratnega izpada prihodkov naj bi že za nedoločen čas zamrznili nekatere velike infrastrukturne projekte napodročju hotelirstva in turizma.Prizadeta pa ni zgolj Savdska Arabija, ki beleži velik izpad dohodkov tudi zaradi nizkih cen nafte, temveč tudi bližnje države, predvsem afriške. Med njimi Kenija in Tanzanija in predvsem povsem obubožana Somalija, kjer kar tri četrtine izvoza predstavlja izvoz živine, drobnice in kamel, osrednji odjemalec pa je prav Savdska Arabija v času hadža.Iz Slovenije letos v Meki ne bo nobenega romarja, pa tudi sicer je slovenska Islamska skupnost sprejela nekatere omejitvene ukrepe. Že od začetka julija veljajo restrikcije, opravljajo samo opoldansko in petkovo molitev, ob tem pa v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje navzoče popisujejo, da bi jih lahko v primeru okužbe locirali in kontaktirali.Današnja bajramska molitev v ljubljanskem Muslimanskem kulturnem centru bo omejena na petdeset oseb v štirih različnih terminih, ob začetku praznovanja praznika kurbam bajram, ki bo trajalo štiri dni, pa vernikom priporočajo, nas se posvetijo predvsem svojim družinam, medtem ko množična druženja odsvetujejo.