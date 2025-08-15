  • Delo d.o.o.
    Mojster sklepanja poslov; zadeve vojne in miru naj bi bile posel

    Steve Witkoff: nepremičninar, posebni odposlanec, Trumpov golf partner.
    Steve Witkoff. FOTO: Drew Angerer/AFP
    Steve Witkoff. FOTO: Drew Angerer/AFP
    Ali Žerdin
    15. 8. 2025 | 05:00
    7:35
    Ko se je Steve Witkoff, odposlanec ameriškega predsednika Trumpa, tik pred napovedanim srečanjem na Aljaski oglasil pri ruskem predsedniku Putinu, ga je pričakala še posebna protokolarna obveznost. Predsednik Ruske federacije je odposlancu izročil Leninov red, visoko odlikovanje iz sovjetskih časov, in ga prosil, naj odlikovanje izroči svojcem Michaela Glossa, Američana, ko se je v Ukrajini boril na strani Rusije. In padel.

    Gloss je bil ob smrti star 21 let. Njegova mati Juliane Gallina pa ni kdorkoli. Je namestnica direktorja Cie, pristojna za digitalne inovacije. Pred tem je službovala v ameriški vojni mornarici in je bila prva ženska s statusom brigadne poveljnice mornariške akademije.

    Putin, voditelj Ruske federacije s 25-letno moskovsko kilometrino, pred tem pa kariero KGB-jevskega operativca in šefa, je Witkoffa, popolnega novinca na politično-diplomatskem parketu, osmešil – vprašanje je le, ali se je Witkoff tega zavedal.

    Trumpov odposlanec je v Moskvo prišel, da bi se s Putinom pogovarjal o tem, kako končati rusko agresijo na Ukrajino, Putin pa ga je uporabil za kurirske posle: naj svojcem Američana, ki je padel za rusko stvar, preda medaljo. Putinovo neizrečeno sporočilo je bilo jasno: zelo cenimo, da se je tudi sin visoke funkcionarke ameriške Cie na ruski strani boril proti ukrajinskim nacistom.

