Številke, male in velike, so na strani Erdoğana

Novega (starega?) predsednika bodo turški volivci in volivke izbrali v drugem krogu 28. maja. Recepu Tayyipu Erdoğanu je zmanjkalo manj kot pol odstotka glasov, da bi svojo zmago lahko potrdil že po prvem krogu. In dolgo je kazalo, da jo bo lahko. Pred drugim krogom je Erdoğan, ki državo kot predsednik ali predsednik vlade vodi že dobri dve desetletji, prepričan v svojo zmago. In številke so dejansko na njegovi strani.

V taboru aktualnega predsednika in vladajoče Stranke pravičnosti in razvoja (AKP) so še globoko po polnoči upali, da bo 69-letnemu Erdoğanu vendarle uspelo zbrati dovolj glasov za zmago v prvem krogu. A tokrat se iz leta v leto vedno bolj avtoritarnemu voditelju, avtorju turške zgodbe o uspehu, a tudi glavnemu krivcu za njen konec, po prvem krogu ni izšlo. Nadaljevanje svoje (predsedniške) vladavine bo moral potrditi v drugem krogu.