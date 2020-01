FOTO:Številne žrtve zime v Pakistanu in Afganistanu

Preberite še



V Pakistanu in Afganistanu zaradi močnega sneženja umrlo že 48 ljudi

Čez mejo v Afganistanu sta sneg in dež uničila ali poškodovala najmanj 300 hiš. FOTO: Afp

Oblasti so zaradi nevarnosti plazov zaprle šole, v goratih predelih so zaprte številne ceste. FOTO: Afp

Vremenoslovci za prihodnje dni napoveduje dodatno poslabšanje vremena. FOTO: Afp

V Pakistanu in Afganistanu so snežni plazovi, poplave in ostro zimsko vreme v zadnjih dneh terjali več kot 130 življenj, so sporočile tamkajšnje oblasti. Številni kraji so zaradi obilnih snežnih padavin odrezani od sveta.V Pakistanu je ostra zima zahtevala najmanj 93 življenj, 76 je poškodovanih, 39 ljudi pa je umrlo v Afganistanu, so sporočile oblasti v obeh državah.Vremenoslovci za prihodnje dni napoveduje dodatno poslabšanje vremena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V Pakistanu je najhuje v Kašmirju, kjer je po podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo 62 ljudi, deset jih pogrešajo. V slikoviti dolini Nalim v Kašmirju so se sprožili številni plazovi, eden od njih je zasul vas, pri čemer je umrlo najmanj 19 ljudi.Oblasti so zaradi nevarnosti plazov zaprle šole, v goratih predelih so zaprte številne ceste.Na jugovzhodu države v pokrajini Balučistan so vremenske ujme zahtevale najmanj 31 življenj. Po podatkih tamkajšnjih oblasti so med žrtvami večinoma ženske in otroci.Čez mejo v Afganistanu sta sneg in dež uničila ali poškodovala najmanj 300 hiš. Najhuje je v pokrajinah Kandahar, Helmand, Herat in Zabul. V Heratu je umrlo sedem ljudi, vsi so člani ene družine, na katere se je zrušila streha.