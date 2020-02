Številni begunci, ki so jih ZDA deportirale v Salvador, so bili umorjeni

60.000 Salvadorcev je članov kriminalnih združb. FOTO: Oscar Rivera/AFP

Zaradi nasilja v domovini mnogi iz Salvadorja bežijo v ZDA. FOTO: Carlos Alonzo/AFP

Human Rights Watch, nevladna organizacija s sedežem v New Yorku, je danes objavil poročilo, naslovljeno »Deportirani v nevarnost«, v katerem ugotavlja, da je bilo med letoma 2013 in 2019 ubitih najmanj 138 beguncev iz Salvadorja, ki so jih ZDA deportirale v domovino.Poleg umorov je v poročilu popisanih še 70 primerov, v katerih so bili deportirani Salvadorci deležni mučenja, spolnega nasilja, izsiljevanja ali pa so po vrnitvi izginili. Večina umorov in nasilnih dejanj se je zgodila v manj kot dveh letih po deportaciji iz ZDA.Umore in druga nasilna dejanja so praviloma izvedli isti storilci, pred katerimi so žrtve pobegnile; poleg kriminalnih združb so to tudi policija in vojska ter paravojaški odredi, aktivni še od državljanske vojne, ki se je končala leta 1992.Salvador, najgosteje poseljena srednjeameriška država, se sicer sooča z eno najvišjih stopenj umorov in spolnega nasilja na svetu. V zadnjih desetih letih je v državi s šestimi milijoni prebivalcev izginilo 11.000 ljudi, kar je več kot med brutalno dvanajst let trajajočo državljansko vojno, v kateri so aktivno sodelovale tudi ZDA.Kar 60.000 Salvadorcev je članov kriminalnih združb, vendar pa se, po poročanju Guardiana, številni prebivalci teh kriminalcev bojijo manj od vojske in policije, ki brez strahu pred posledicami mučita, posiljujeta in izvajata zunajsodne poboje.Tudi zaradi nasilja državnih organov se je število Salvadorcev, ki azil iščejo v ZDA, od leta 2012 do 2017 povzpelo za kar tisoč odstotkov. Leta 2017 je za azil zaprosilo kar 60.000 beguncev iz Salvadorja.Kljub temu da je situacija v Salvadorju dobro dokumentirana in da države po mednarodni zakonodaji ne smejo vračati beguncev, če jim v domovini grozi resna nevarnost, so ZDA med letoma 2013 in 2018 azil odobrile le 18,3 odstotka prosilcem iz Salvadorja, 111.000 pa so jih deportirale nazaj v domovino.V ZDA sicer prebiva približno 1,2 milijona Salvadorcev, izmed katerih kar tri četrtine nimajo urejenega pravnega statusa. Human Rights Watch je zato vladi ZDA predlagal več ukrepov, s katerimi bi olajšali azilne postopke in priseljevanje iz Salvadorja.