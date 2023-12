Številni Hongkonžani mu želijo reči hvala

V nadaljevanju preberite:

Pred sodiščem v Zahodnem Kowloonu je bilo včeraj prav toliko policistov, kot je bilo zbranih državljanov, k dodatni napetosti pa so pripomogli še policijsko oklepno vozilo, kombi za detonacijo bomb, policijski psi in dolge cevi v rokah policistov. Vse to zaradi enega moža, ki so ga končno privedli pred sodnike, in to z obtožbo, da je s tujimi silami skrivaj sodeloval proti vodstvu v Pekingu in da je nameraval objaviti gradivo o odcepitvi, za kar bi ga lahko v skladu z zakonom o nacionalni varnosti obsodili na dosmrtno ječo.