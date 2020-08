FOTO:Število žrtev preseglo 200, premier bo predlagal predčasne volitve

Preberite še: EU obljublja 63 milijonov evrov humanitarne pomoči Libanonu

FOTO: Joseph Eid/AFP

FOTO: Joseph Eid/AFP

FOTO: Joseph Eid/AFP

Na donatorski konferenci Libanonu 250 milijonov evrov

Včeraj je na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona in ob podpori Združenih narodov potekalaJanez Lenarčič.



Evropska komisija je za Libanon obljubila dodatno pomoč v višini 30 milijonov evrov, skupno doslej že 63 milijonov evrov. Skupno so svetovni voditelji državi obljubili 250 milijonov evrov. Včeraj je na pobudo francoskega predsednikain ob podpori Združenih narodov potekala mednarodna donatorska konferenca za Libanon. V imenu Evropske unije se je je udeležil evropski komisar za krizno upravljanjeEvropska komisija je za Libanon obljubila dodatno pomoč v višini 30 milijonov evrov, skupno doslej že 63 milijonov evrov. Skupno so svetovni voditelji državi obljubili 250 milijonov evrov.

Število smrtnih žrtev, ki jih je prejšnji torek povzročila eksplozija v libanonski prestolnici Bejrut , je po poročanju BBC po zadnjih podatkih preseglo 200. Mnoge še pogrešajo, med njimi številne tuje delavce in voznike tovornjakov, je sporočil guverner mestaRanjenih je okoli 6000 ljudi, več sto tisoč prebivalcev je primoranih v življenje v poškodovanih stanovanjskih objektih, velikokrat brez vrat ali oken. Vojska je sicer napovedala prekinitev prve operacije iskanja in reševanja v pristanišču, epicentru tragedije, kjer preživelih niso našli. V Združenih narodih opozarjajo na humanitarno katastrofo, če ne bo takoj poskrbljeno za medicinsko pomoč in hrano.Pred predsedniško palačo Baabda v Bejrutu so tudi danes napovedani protesti , udeleženci bodo znova zahtevali odstop vlade premierainpredsednikaZatem ko sta v libanonski vladi, ki so jo ob podpori hezbolaha in zaveznikov vzpostavili januarja, odstopila že ministra za informiranjein okolje, je danes odstopno izjavo podala tudi pravosodna ministrica. Kot vzrok za to potezo je navedla eksplozijo.Premier Diab bo, kot piše STA, vladni ekipi predlagal razpis predčasnih volitev. Prav vladi številni pripisujejo odgovornost za tragični dogodek. Morebitni datum volitev ni znan. Naslednje redne volitve so predvidene za leto 2022, številni Libanonci pa menijo, da predčasne volitve glede razmerij moči v državi ne bi ničesar spremenile.Eksplozijo je sicer po doslej znanih podatkih domnevno povzročil požar v skladišču z 2750 tonami amonijevega nitrata, ki je bil od leta 2013 neustrezno shranjen. Oblast išče odgovorne, jezne množice pa v zadnjih dogodkih vidijo dokončen dokaz nesposobnosti oblasti.