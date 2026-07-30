V potresu umrlo najmanj 30 ljudi, odmeva reševalna akcija v mačji kavarni

Število mrtvih po torkovem potresu na jugozahodu Japonske je naraslo na 30, je v četrtek sporočila japonska premierka Sanae Takaichi. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje preživelih, saj se številni še vedno nahajajo pod ruševinami, poroča BBC.

Največ pozornosti namenjajo nakupovalnemu središču Aeon v Kumamotu, kjer se je del drugega nadstropja porušil, približno uro po potresu pa je območje prizadela še eksplozija. Predsednik družbe Aeon je dejal, da je eksplozijo najverjetneje povzročilo uhajanje plina, vendar vzrok še preiskujejo.

Reševalci iščejo tudi v tovarni papirja Nippon Paper v mestu Jacuširo, kjer se je del objekta zrušil. V nesreči je umrlo najmanj pet ljudi, od 11 ujetih delavcev pa so jih sedem že rešili.

V zavetiščih skrbijo tudi zaradi vročine

Po potresu je v evakuacijskih centrih nastanjenih okoli 9000 ljudi. Oblasti zdaj poleg posledic potresa skrbi tudi nevarna vročina, saj naj bi se temperature v prihodnjih dneh povzpele do 39 stopinj Celzija.

Po potresu je v evakuacijskih centrih nastanjenih okoli 9000 ljudi. Nekateri se zatekli v odprto stavbo v kraju Hikawa. FOTO: Philip Fong/Afp

Prebivalce in reševalce opozarjajo na nevarnost vročinskega udara ter jih pozivajo k zadostnemu uživanju tekočine. Japonsko obrambno ministrstvo je zato na prizadeta območja poslalo 300 klimatskih naprav, polovico namenjenih evakuacijskim centrom.

Od glavnega potresa so zabeležili že več kot 100 popotresnih sunkov. Zaradi strahu pred novimi tresljaji številni prebivalci še vedno ne spijo doma, ampak v avtomobilih.

Rešili tudi mačke iz poškodovanega središča

Med reševalnimi akcijami je odmevala tudi zgodba mačje kavarne v nakupovalnem središču Aeon. 25 mačk, ki so po potresu ostale ujete v prostorih, so v sredo uspešno rešili.

Od prvega potresa je bilo zabeleženih več kot 100 popotresnih sunkov, mnogi pa so zaradi strahu pred nadaljnjimi tresljaji spali v avtomobilih. FOTO: Yuichi Yamazaki/Afp

Stavba se je sicer po prenovi ponovno odprla šele prejšnji mesec. Močno so jo poškodovali že potresi leta 2016, ki so v regiji zahtevali 278 življenj.

Prebivalci še vedno opisujejo trenutke strahu ob potresu. Petinsedemdesetletna Hiroko Ogata iz Jacušira je za BBC povedala, da česa podobnega v 75 letih življenja ni doživela.

»Tu živim že 75 let, vendar še nikoli nisem občutila tako močnega potresa. Mislila sem, da bom umrla,« je dejala.

Kljub moči potresa se je porušilo razmeroma malo stavb, kar strokovnjaki pripisujejo strogim japonskim pravilom potresno odporne gradnje. Oblasti so sporočile tudi, da v jedrskih elektrarnah na prizadetem območju niso zaznale nepravilnosti.