FOTO:Ministrstvo bo pri vrnitivi Slovencev z ladje ukrepalo skupaj z drugimi državami EU

Kako bodo po koncu karantene domov prepeljali Slovence?

Spomin na pookjnega zdravnika, ki je prvi opozoril na virus, a ga kitajske oblasti niso poslušale. FOTO: Mark Ralston/Afp

Kitajske oblasti so se šele v zadnjem času jasno spopadle z epidemijo. FOTO: Mark Ralston/Afp



Politiki mirijo pred histerijo

Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so potrdili tudi med potniki z ladje za križarjenje Westerdam. FOTO: Hildegard Titus/Afp

Na Kitajskem je že tretji dan zapored upadlo število novih primerov okužbe s koronavirusom. Tamkajšnje oblasti so včeraj poročale o 2009 novih bolnikih, umrlo je 142 ljudi. Potem ko so prejšnji teden spremenili štetje novih okužb, številke zdaj na srečo počasi upadajo.V državi se je sicer skupno število obolelih zdaj zaustavilo pri 68.000, virus je zahteval 1665 življenj. Včeraj so prvi smrtni primer zabeležili tudi na evropskih tleh, in sicer v Franciji. Umrl je 80-letni kitajski državljan . Zunaj celinske Kitajske je zaznanih 500 primerov okužbe v 30 državah. Umrle so štiri osebe - poleg Kitajca v Franciji še po ena v Hong Kongu, na Filipinih in Japonskem.Kitajski zunanji minister je upad števila novih primerov okužb že izkoristil in povedal, da je to dokaz, da je epidemijo mogoče nadzorovati. »Nobena druga država ne bi zmogla takšnih prizadevanj za preprečevanje in nadzor nad širjenjem bolezni,« je dodal po poročanju BBC.Medtem se namreč število obolelih iz dneva v dan veča na križarki Diamond Princess, ki je od 7. februarja zasidrana v japonskem pristanišču. Ameriške in kanadske oblasti so včeraj potrdile, da bodo poslale čartersko letalo, ki bo njihove državljane prepeljalo v domovino. Tam jih bodo za 10 dni predvidoma zaprli v karanteno. Na ladji so zabeležili daleč največ primerov okužbe s Covid-19 zunaj kitajskega ozemlja. Po zadnjih podatkih je okuženih 355 ljudi.Z zunanjega ministrstva, ki je v nenehnem stiku s slovenskim veleposlaništvom v Toku, so za Delo povedali: »Slovenski državljani na ladji se še vedno dobro počutijo. Karantena bo predvidoma trajala do 19. februarja. Smo pa že v stiku tudi z drugimi državami Evropske unije in se dogovarjamo, kako bomo postopali po koncu karantene.«Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so potrdili tudi med potniki z ladje za križarjenje Westerdam, ki ji je vplutje in izkrcanje potnikov v petek dovolila Kambodža. Okužbo so potrdili pri 83-letni Američanki, ki je iz Kambodže odpotovala v Malezijo. Malezijske pristojne oblasti so danes sporočile, da so potnico odpeljali v bolnišnico v malezijski prestolnici Kuala Lumpur. Ameriška turistka je bila med 145 potniki, ki so se želeli prek Malezije vrniti domov. Ob prihodu v Malezijo sta skupaj s soprogom dobila simptome, ki so značilni za okužbi z novim koronavirusom. Test pri 85-letnemu soprogu je bil negativen, poroča STA.Države se z izbruhom in širjenjem bolezni sicer spopadajo vsaka po svoje. Kitajska centralna banka je tako ukazala razkužiti vse rabljene bankovce, preden jih vrnejo v obtok. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)je pohvalil odziv Pekinga na izbruh - v mestu so vsem, ki so se vrnili s počitnic, zapovedali štirinajstdnevno karanteno.»Kitajska je celemu svetu kupila nekaj časa. ne vemo pa, koliko. Spodbudno je, da zunaj Kitajske še nismo videli hitrega in množičnega izbruha bolezni.« Ob robu münchenske varnostne konference pa je dodal: »Vse vlade, podjetja in medije smo pozvali, naj sodelujejo z nami, da bomo zagnali ustrezno raven preplaha, ne da bi podpihovali histerije.«Tudi na račun omejitev, s katerimi se morajo sedaj vsak dan spopadati kitajski državljani, medtem ko si vlada prizadeva, da bi zajezila širjenje Covid-19. Velik del se nanaša na provinco Hubei in glavno mesto Wuhan, ki je žarišče izbruha. Mesto je praktično odrezano od preostalega dela države. Kitajski zunanji ministerje povedal, da število na novo obolelih pada tudi v Wuhanu in da si je precej ljudi s koronavirusom sedaj že opomoglo.A lokalne oblasti se trudijo, da bi bolnišnicam v provinci Hubei zagotovile dovolj zaščitne opreme. Predvsem zdravstvenemu osebju, ki je še posebej ogroženo. Umrlo je namreč že šest zdravstvenih delavcev.Prihajajo pa vsak dan v javnost novi dokazi, da so se kitajske oblasti zavedale resnosti epidemije, vendar odlašale z ukrepi. Kitajski predsednikje po poročanju BBC povedal, da je dal že 7. januarja navodila, s katerimi bi preprečili izbruh bolezni. Vendar mu uradniki v Wuhanu kot kaže niso prav dobro prisluhnili. Jinpingove navedbe so sedaj poskus, da svetu pokaže, kako resno se je njegova stranka poskušala lotiti omejevanja širjenja virusa.