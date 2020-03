Število okužb v soseščini Slovenije narašča, v Italiji umrlo že 79 ljudi

V Sloveniji so do danes do 18. ure opravili 290 testov. Okužbe s koronavirusom še niso potrdili, so zapisali na portalu vlade Republike Slovenije.

Nova okužba na Hrvaškem

V Avstriji od včeraj potrdili sedem novih primerov

Število okužb s koronavirusom v soseščini Slovenije še vedno narašča. Po zadnjih podatkih se je v Italiji zelo povečalo število smrtnih primerov, ki so posledica bolezni covid-19. Kot poroča Il Corriere della sera, ki se sklicuje na podatke italijanske civilne zaščite, objavljene danes ob 18. uri, je zaradi bolezni umrlo že 79 oseb.Nova tragična statistika, ki jo je objavil vodja tamkajšnje civilne zaščite, Italijo postavlja na drugo mesto na seznamu držav z največ smrtmi, takoj za Kitajsko. Do včeraj je bilo smrtnih primerov v Italiji 52. Dosedanji umrli so bili stari od 55 do 101 leta.Vseh okuženih v Italiji je sicer že 2.632, edina regija, v kateri okužbe še niso odkrili, je Valle d’Aosta na skrajnem severo-zahodu države. V Italiji so doslej opravili 25.856 testiranj.V sosednji Furlaniji-Julijski krajini je število odkritih okužb seglo do 13, štiri več kot včeraj. Od teh je, kot poroča Il Piccolo, le ena oseba hospitalizirana v Vidmu, ostale so v domači izolaciji. Hospitaliziran je duhovnik, sicer predavatelj v nadškofijskem seminarju v Vidmu, ki se je domnevno okužil v Milanu. Zaradi tega je zdaj v karanteni 35 ljudi, ki prav tako živijo v seminarju. Trenutno je sicer v regiji ob meji s Slovenijo v izolaciji 208 ljudi: 23 v Pordenonu, 107 v Vidmu, 33 v Trstu in 45 v Gorici.V Furlaniji-Julijski krajini so doslej izvedli 346 testiranj. Kot napovedujejo, bo jutri tik ob italijansko-slovenski meji, v Miljah, končan objekt, namenjen karanteni. V njem napovedujejo možnost izolacije 41 oseb.V Italiji je s simptomi bolezni covid-19 trenutno skupno hospitaliziranih 1034 ljudi. 229 med njimi jih je v intenzivni negi. Okoli 1000 ljudi pa je v hišni izolaciji.Italija ostaja najbolj prizadeta evropska država, v večih državah so se odločili za prepoved vstopa njenim državljanom. Kitajska za vse, ki prihajajo iz Italije, uvaja karanteno, kar je odgovor na pojav povratnih okužb pri ljudeh iz Kitajske, ki se niso okužili doma, pač pa v Italiji, in bi lahko v svoji domovini povzročili vnovično epidemijo.Hrvati so nov primer okužbe odkrili v Varaždinu, s čimer se je število tamkajšnjih okužb povzpelo na devet. Hrvaški minister za zdravjeje poudaril, da so imajo okuženi le blage simptome bolezni, nazadnje odkrita okužba pri moškem iz Varaždina ni povzročila niti dviga vročine. Vrnil se je iz Italije in se ravnal po navodilih zdravstvenega nadzora, ki so mu jih predpisali.Zaskrbljeni so v turizmu, saj je število rezervacij hotelov za čas velikonočnih praznikov padlo. Ukrep, ki so se ga oprijeli turistični delavci, je ponudba rezervacij z opombo, da jih bo mogoče preklicati le nekaj dni pred načrtovanim dopustom, in sicer brezplačno.V Avstriji se je število odkritih okužb z včerajšnjih 14 dvignilo na 21. Doslej so opravili 2120 testov. Devet primerov okužb je na Dunaju, dva na Tirolskem, dva v Spodnji Avstriji, tri na Avstrijskem Štajerskem, dva na Salzburškem in tri primeri, ob katerih ni krajevnih podatkov.Po svetu so po današnjih objavah evidentirali 91.307 okužb, od tega 80.152 na Kitajskem. Umrlo je 3.120 ljudi.Na območju Evropske unije je potrebno k smrtim v Italiji prišteti še eno smrt v San Marinu, tri osebe pa so doslej življenje izgubile v Franciji.Izven Evrope je največ ljudi umrlo v Iranu, uradno 66, pri čemer pa je BBC že pred dnevi poročal, da naj bi bilo število tamkajšnjih smrti veliko višje (210). Okuženih je tudi 23 članov tamkajšnjega parlamenta. V Južni Koreji je umrlo 28 ljudi, na Japonskem šest.