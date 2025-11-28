Število okužb z ošpicami v Evropi in Srednji Aziji lani zraslo za 47 odstotkov

Število primerov ošpic se je lani v Evropi in Srednji Aziji povečalo za 47 odstotkov, predvsem zaradi padajoče stopnje cepljenja, kaže novo poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Opozorilo prihaja sredi skrb vzbujajočih znakov, da se ošpice spet pojavljajo po vsem svetu, dosežki 21. stoletja pri omejevanju okužb in smrti pa se zmanjšujejo.

Leta 2024 je zaradi ošpic po ocenah umrlo 95.000 ljudi po vsem svetu, večinoma otrok, mlajših od pet let. To je sicer precej manj kot leta 2000, ko jih je umrlo 780.000, vendar pri WHO opozarjajo, da je »vsaka smrt zaradi bolezni, ki bi jo lahko preprečili z zelo učinkovitim in poceni cepivom, nesprejemljiva«. Kakor pravijo pri WHO, so kampanje cepljenja proti ošpicam od preloma stoletja rešile skoraj 59 milijonov življenj.

95.000 ljudi, večinoma otrok, mlajših od pet let, je v letu 2024 umrlo zaradi ošpic.

Najbolj nalezljivi virus na svetu

Danes število primerov ošpic spet raste. Po ocenah strokovnjakov je bilo lani po svetu 11 milijonov okužb, kar je približno 800.000 več kot v obdobju pred pandemijo covida-19. Svetovna zdravstvena organizacija je v začetku letošnjega leta sporočila, da je bilo lani v Evropi in Srednji Aziji več kot 120.000 primerov ošpic, največ v zadnjih 25 letih. Lani so večje izbruhe ošpic zaznali v 59 državah, kar je skoraj trikrat več kot leta 2021.

11 milijonov okužb z ošpicami je bilo lani po svetu.

Otroci, ki prebolijo ošpice, so bolj izpostavljeni tveganju za resne zdravstvene zaplete, kot so pljučnica, slepota in encefalitis. FOTO: Science Photo Library

»Ošpice so najbolj nalezljiv virus na svetu in ti podatki dokazujejo, kako bo bolezen izkoristila vsako vrzel v naši kolektivni obrambi proti njim,« je izjavil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Organizacija je kot ključni dejavnik izbruhov izpostavila naraščajoče število ljudi, ki zavračajo cepljenje. Ošpice so tako nalezljive, da zdravstveni strokovnjaki ocenjujejo, da mora biti za učinkovito zaščito prebivalstva pred virusom cepljenih vsaj 95 odstotkov ljudi.

»Ošpice ne poznajo meja, a ko je vsak otrok v vsaki skupnosti cepljen proti njim, se je mogoče izogniti dragim izbruhom, rešiti življenja in to bolezen odpraviti iz celotnih narodov,« je poudaril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. FOTO: Yves Herman/Reuters

Podatki WHO kažejo, da je lani po ocenah 84 odstotkov otrok prejelo prvi odmerek cepiva proti ošpicam, medtem ko je 76 odstotkov prejelo drugega. To je nekoliko več kot leto prej, saj je cepivo prejelo dva milijona otrok več. Hkrati je bilo več kot 30 milijonov otrok »premalo zaščitenih« pred ošpicami, večinoma v Afriki in vzhodnem Sredozemlju. Izbruhi se lahko pojavijo tudi v državah z visoko splošno stopnjo cepljenosti, če v njih obstajajo skupine necepljenih ljudi.

WHO kot ključni dejavnik izbruhov izpostavlja naraščajoče število ljudi, ki zavračajo cepljenje. FOTO: Raquel Cunha/Reuters

Pomanjkljivosti v zdravstvenih sistemih

WHO opozarja, da so ošpice pogosto prva bolezen, ki se spet pojavi, ko stopnja cepljenosti upade, in dodaja, da naraščajoče število izbruhov kaže na pomanjkljivosti v zdravstvenih sistemih in programih cepljenja po svetu.

Otroci, ki prebolijo ošpice, so bolj izpostavljeni tveganju za resne zdravstvene zaplete, kot so pljučnica, slepota in encefalitis, ki lahko povzroči otekanje in poškodbe možganov.

V letu 2024 je bilo po podatkih NIJZ v Sloveniji prijavljenih 17 bolnikov z ošpicami, v letu 2025 pa NIJZ niso prejeli še nobene prijave. FOTO: Blaž Samec

Svetovna zdravstvena organizacija zato poziva k boljšemu financiranju in obnovljenim prizadevanjem za izkoreninjenje ošpic po vsem svetu. »Ošpice ne poznajo meja, a ko je vsak otrok v vsaki skupnosti cepljen proti njim, se je mogoče izogniti dragim izbruhom, rešiti življenja in to bolezen odpraviti iz celotnih narodov,« je poudaril generalni direktor WHO.