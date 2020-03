Število okuženih po svetu narašča, na Kitajskem upada

V najhuje prizadeti provinci Hubei bodo karanetenske ukrepe omilili. FOTO: AFP

Po tem, ko je italijanski premierzaradi širjenja novega koronavirusa pred dvema dnevoma razglasil karantenske ukrepe za dele severne Italije in razen za službene poti in najnujnejše opravke prepovedal svobodno gibanje 16 milijonom prebivalcev, so danes zjutraj strogi karantenski ukrepi začeli veljati po celotni Italiji 60 milijonov prebivalcev se je znašlo v »hišnem zaporu«, kot je ukrepe poimenovala v Milanu živeča Slovenka. »Vsi moramo žrtvovati nekaj za dobro Italije,« je omejujoče ukrepe opravičeval Conte, ki upa, da bodo karantenski ukrepi po zgledu Kitajske ustavili strmo naraščanje števila okuženih. Italija je sicer potrdila že več kot 9000 okužb in več kot 460 smrtnih žrtev, kar je več kot vse druge evropske države skupaj.»Vzdušje je napeto,« pravi, študentka na prostovoljnem delu v Palermu. »Po celotni Italiji se soočajo s pomanjkanjem mest v bolnišnicah, sploh na jugu Italije so te pogosto slabo opremljene, zaradi pomanjkanja kapacitet bodo izbirali, kdo ima prednost pri zdravljenju in bo sprejet v bolnišnice in kdo ne,« je povedala in dodala, da med tujci v Italiji vlada strah, da bi italijansko državljanstvo lahko igralo vlogo pri teh izborih.Po svetu je do danes zaradi koronavirusa umrlo 4027 ljudi, manj kot četrtina izmed njih zunaj Kitajske. Virus se je razširil po vsej obli. Primere okužbe so potrdili v že več kot stotih državah, danes prve tudi v Mongoliji, Panami in Bruneju. Skrb vzbujajoč je zlasti prvi primer okužbe na Lezbosu, kjer bi bil zaradi grozljivih razmer v prenatrpanih begunskih taboriščih izbruh virusa lahko katastrofalen. Sedem novih so danes obravnavali tudi v Severni Makedoniji, ena izmed njih je tudi direktorica univerzitetne klinike. Od skoraj 115.000 okuženih jih je nekoliko manj kot 65.000 bolezen že prebolelo. Smrtnost je 3,4-odstotna, najbolj ogroženi so starejši.Število okuženih narašča tudi v Združenih državah, kjer je okuženih že več kot 700, smrtnih žrtev pa 27. S križarke, zasidrane v Oaklandu, ki je od prvih potrjenih okužb v četrtek iskala pristanišče, ki bi jo sprejelo, so evakuirali prvih 23 ljudi, ki so potrebovali nujno medicinsko pomoč. Več kot 3500 potnikov in članov posadke bodo kmalu prepeljali v karanteno v vojaške baze.Kitajski predsednikje danes obiskal mesto Wuhan, v katerem je koronavirus prvič izbruhnil in kjer je bilo več kot tri četrtine vseh smrtnih žrtev na Kitajskem, ki jih je bilo skupno nekaj več kot tri tisoč. S tem je dal jasno sporočilo, da je nevarnost mimo. Danes so potrdili le še 22 novih primerov okužbe, veliko večino v najhuje prizadeti provinci Hubei.