7.30 Število okužb v ZDA narašča, Trump zanemarja svarila

7.15 Število potrjenih okužb je preseglo devet milijonov

Število okužb s koronavirusom in s tem povezanih smrtnih primerov v ZDA še naprej narašča, vse slabši pa je položaj na jugu in zahodu ZDA, kjer so na oblasti člani konservativne republikanske stranke, ki so uvedli najmanj ukrepov proti širjenju pandemije. Doslej se je z virusom v ZDA potrjeno okužilo več kot 2,3 milijona ljudi, umrlo jih je prek 120.000. Na Floridi je število okužb preseglo 100.000, umrlo pa je več kot 3100 ljudi. V Arizoni je okužba potrjena pri vsaki peti testirani osebi, zdravniki v teksaškem Houstonu pa svarijo, da bodo bolnišnice v dveh tednih preobremenjene. V ZDA okužbe naraščajo za približno 26.000 na dan, medtem ko so pred dvema tednoma za 21.000 na dan. Predsednik Trump v intervjujih vztraja pri trditvi, da bo okužb v ZDA manj, če bodo manj testirali. Danes potuje v Arizono na mladinsko zborovanje, svarila zdravstvenih strokovnjakov pred velikimi zborovanji v zaprtih prostorih pa še naprej zanemarja. V Beli hiši sedaj več ni obvezno merjenje temperature razen za tiste, ki pridejo blizu predsedniku. STAŠtevilo potrjenih okužb po svetu je po podatkih Johns Hopkins University preseglo devet milijonov. Umrlo je najmanj 471,754 ljudi, gotovo pa precej več, saj nekatere države ne prikazujejo dejanskih podatkih smrti. Najhuje prizadeta država je ZDA, kjer je potrjenih okužb že več kot 2,3 milijona, umrlo pa je več kot 120.000 ljudi. Z več kot milijonom okužb sledi Brazilija , z več kot pol milijona pa je tretja na lestvici Rusija, ki pa jo hitro dohiteva Indija. Število okužb po svetu še vedno narašča skoraj eksponentno in ne kaže znakov umirjanja.