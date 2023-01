Število prebivalcev kot identiteta

V nadaljevanju preberite:

Ko sem neko mlado žensko vprašala, kaj zanjo pomeni biti »Zhong-guo-ren«, torej Kitajka, je brez oklevanja odgovorila: »Predvsem to, da pripadam najštevilnejši naciji na svetu.« Dejstvo, ki so ga učitelji v šolah, funkcionarji na čelu države in mediji vsak dan ponavljali, je postalo bistvo identitete generacije Kitajcev, ki so se zgolj zaradi tega a priori počutili močne.

Zdaj je Kitajska izgubila to prednost in jo prepustila sosednji državi. Vprašanje je le, ali lahko Indija jutri postane to, kar je danes Kitajska.