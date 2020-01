Število primerov nove bolezni poskočilo na vsaj 200, okužbe tudi na Japonskem, v Južni Koreji in na Tajskem

Preberite tudi:

Iz kitajskega mesta Wuhan, v katerem so ugotovili prve primere obolenj zaradi novega koronavirusa, ki pripada isti družini kot virus sarsa, poročajo o njegovi tretji smrtni žrtvi. Medtem je število okuženih izrazito poskočilo.Nove primere so, kot piše Reuters, odkrili v Pekingu in Šenženu, v Wuhanu pa se je število primerov pljučnice, ki je posledica okužbe s tem virusom, v zadnjem koncu tedna s prej potrjenih 62 primerov dvignilo za 136 novih. Najnovejši odkriti primeri so število vseh doslej evidentiranih povečali nad 200.Tretja smrt zaradi virusa v Wuhanu je nastopila v soboto. Prvi primer okužbe so danes potrdili v Južni Koreji. Odkrili so ga pri Kitajki, ki je pripotovala iz Wuhana, kar predstavlja četrti odkriti primer zunaj Kitajske.Prejšnji teden so dva primera odkrili na Tajskem, enega pa na Japonskem. Tudi ti so bili povezani z Wuhanom. Kitajci so sicer pred začetkom dopustov ob pričakovanju lunarnega novega leta, mnogi se bodo odpravili na pot. Tako po Kitajski kot po svetu.Virus sicer pripada isti družini kot virus sarsa (akutnega sindroma oteženega dihanja), ki je v letih 2002 in 2003 zahteval skoraj 800 življenj, njegov izvor pa je bil prav tako na Kitajskem.