Še četrta žrtev uničujočega požara v Omišu, opekline usodne za 42-letno žensko

Zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela v uničujočem požaru na območju Omiša sredi avgusta, je v zagrebški bolnišnici umrla 42-letna ženska, poroča Slobodna Dalmacija. Gre za četrto smrtno žrtev požara, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi.

Žensko so zaradi hudih opeklin zdravili v Zagrebu. Prva žrtev požara, 34-letna ženska, je umrla že na dan izbruha. Dva tedna pozneje je v splitskem kliničnem centru umrl starejši moški, ki je v požaru prav tako utrpel hude opekline, 10. septembra pa je umrla še 58-letna ženska.

Požar je izbruhnil 13. avgusta v Lokvi Rogoznici in se zaradi močnega vetra hitro razširil proti okoliškim naseljem ter do samega roba Omiša. Evakuirati so morali več kot 2000 prebivalcev in turistov. Večina poškodovanih je imela zaradi gostega dima težave z dihanjem, več ljudi pa je utrpelo hude opekline.

Po preliminarnih ocenah je gmotna škoda presegla 110 milijonov evrov. Ogenj je zajel približno 1000 hektarjev površin, po poznejših podatkih pa je bilo poškodovanih okoli 310 objektov, 110 avtomobilov in 50 plovil.