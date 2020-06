Število smrtnih žrtev koronavirusa preseglo pol milijona

7.40 Brazilija z najvišjim tedenskim številom okužb



Brazilija je glede števila okužb z novim koronavirusom imela najslabši teden doslej, saj so v sedmih dneh do nedelje potrdili 259.105 primerov okužbe, kažejo podatki ministrstva za zdravje. Število mrtvih zaradi covida-19 pa je bilo drugo najvišje, saj je v tednu dni umrlo 7005 ljudi. Teden prej je koronovirusna bolezen 19 zahtevala 7285 življenj.



O visokih številkah v tej drugi najbolj prizadeti državi v pandemiji novega koronavirusa na svetu poročajo, medtem ko po državi, pa tudi v nekaterih prestolnicah po svetu, protestirajo proti brazilskemu predsedniku Jairju Bolsonaru in njegovemu zanikanju zdravstvene krize.



7.15 Pol milijona smrtnih žrtev



V slabih šestih mesecih je umrlo pol milijona ljudi, okuženih z novim koronavirusom, je sinoči poročala tiskovna agencija AFP. Število zabeleženih okužb po vsem svetu trenutno znaša prek deset milijonov; od 21. maja, torej v dobrem mesecu dni, se je podvojilo, v zadnjih šestih dneh je bilo zabeleženih milijon novih okužb. ZDA imajo kot država z največ okužbami več kot 2,5 milijona primerov (od tega 125.803 smrtnih), prizadevanja za ponovno odpiranje največjega svetovnega gospodarstva pa so pospešila skok novih okužb v velikih zveznih državah, kot sta Florida in Kalifornija, ugotavljajo pri AFP.