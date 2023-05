Število smrtnih žrtev krščanskega kulta naraslo na 145

Število smrtnih žrtev krščanskega kulta v Keniji, katerega privrženci naj bi se izstradali do smrti, je naraslo na 145, je danes sporočila kenijska policija. Doslej so rešili že 70 ljudi, ki trenutno prejemajo psihosocialno pomoč. Vodja krščanskega kulta pa je oblastem priznal, da bodo našli več kot tisoč smrtnih žrtev.

»Izkopavanje žrtev se nadaljuje in trenutno ne moremo povedati, koliko grobov smo že našli,« je po poročanju lokalnih medijev povedala regionalna komisarka Rhoda Onyancha. Ob tem je poudarila, da je bilo od konca aprila, ko so oblasti začele prečesavati gozd in okolico, do danes rešenih 70 ljudi. Te so že odpeljali v bolnišnice, kjer prejemajo psihosocialno pomoč.

Glavni državni patolog Johansen Oduor je medtem povedal, da je večina žrtev umrla zaradi lakote, nekatere, predvsem otroci, pa so bile zadušene, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Izkopavanje žrtev se nadaljuje. FOTO: Stringer/Reuters

V gozdu blizu obalnega mesta Malindi na jugovzhodu države je policija konec prejšnjega meseca iz množičnih grobov izkopala na desetine trupel. Pokojni naj bi bili privrženci krščanskega kulta pod vodstvom pridigarja Paula Mackenzieja Nthengeja, ki so ga oblasti že obtožile spodbujanja svojih privržencev k izstradanju do smrti, da bi se »srečali z Jezusom«.

Sodišče v Mombasi je nato v sredo odredilo podaljšanje pripora za Nthengeja, njegovo ženo in 16 drugih osumljencev za 30 dni. Pridigar pa je nedavno oblastem priznal, da bodo našli več kot tisoč ljudi, ki so umrli, da bi srečali Jezusa.

Nthenge se je sicer že marca predal policiji in bil obtožen, potem ko sta dva otroka umrla od lakote. Kmalu zatem so ga izpustili po plačilu približno 700 dolarjev varščine. Policija ga je nato pridržala 15. aprila, ko je odkrila trupla njegovih štirih privržencev, ki naj bi jih spodbujal k izstradanju do smrti.