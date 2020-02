Število smrtnih žrtev novega virusa preseglo osemsto 

Izropane trgovine v Singapurju. FOTO: Roslan Rahman Afp

Številno smrtnih žrtev novega koronavirusa , ki kosi na Kitajskem, se je povzpelo na najmanj 811, je sporočila kitajska nacionalna komisija za zdravje. S tem je število smrtnih žrtev koronavirusa preseglo število žrtev, ki jih je zahteval virus sars leta 2002 in 2003 in ki je prav tako izbruhnil na Kitajskem. Tedaj so zabeležili 774 smrtnih žrtev.Kitajske oblasti so v zadnjih 24 urah naštele 89 novih smrtnih primerov in 2656 novih potrjenih primerov okužbe. Doslej so na Kitajskem od začetka izbruha tega virusa decembra lani potrdili 33.738 primerov okužbe. Velika večina jih je v mestu Wuhan in pokrajini Hubei. Samo v tej pokrajini so v zadnjih 24 urah zabeležili 81 novih smrtnih žrtev in 2147 primerov okužbe. Skupno število žrtev koronavirusa v Hubeiju se je tako povzpelo že na 780.Virus se je doslej sicer razširil že v več deset držav , vendar je izven celinske Kitajske zaenkrat zahteval le dve smrtni žrtvi. Na Filipinih je umrl kitajski državljan , še eno smrtno žrtev pa so zabeležili v Hongkongu . Oba človeka sta bila pred tem v pokrajini Hubei. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sicer medtem že ocenjuje, da se izbruh koronavirusa počasi stabilizira. Na umirjanje naj bi kazale številke iz Hubeija, vendar opozarjajo, da najhujše še ni mimo in da bi se število okužb lahko še vseeno znova povečalo.Oblasti se tudi bojijo, kaj bo prinesel nov teden, ko se bodo ljudje začeli vračati v službe po podaljšanih praznikih ob kitajskem novem letu. V Šanghaju so mestne oblasti že odredile obvezno nošnjo obraznih mask v javnosti. V več regijah v okolici Hubeija pa so še vedno v veljavi ostri omejevalni ukrepi gibanja . Le eden iz gospodinjstva gre lahko vsake dva dni po živež in druge potrebščine.