Število smrtnih žrtev plazu na jugozahodu Kitajske naraslo na 20

Število smrtnih žrtev zemeljskega plazu na odročnem delu jugozahodne Kitajske je danes naraslo na 20, so poročali državni mediji. Reševalci se še vedno skušajo dokopati do ljudi, ki so pokopani pod ruševinami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Plaz je v ponedeljek zjutraj zasul 18 hiš v okrožju Zhenxiong v provinci Yunnan in sprožil evakuacijo več kot 200 ljudi. Več kot 30 ur po katastrofi so zaenkrat potrdili 20 smrtnih žrtev, 24 ljudi še pogrešajo.

Reševalci sedaj bijejo bitko s časom v iskanju še pogrešanih, saj so temperature ponoči padle krepko pod ničlo, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Na območje so poslali 200 reševalcev in več deset gasilskih vozil in drugo opremo. Območje je prekrito z debelo plastjo snega, zaradi česar se skušajo reševalci dokopati do ruševin in pogrešanih z vsemi možnimi orodji. Na pomoč so priskočili tudi prebivalci bližnjih naselij, ki med drugim skrbijo za tople obroke.

Predsednik države Xi Jinping je glede na poročanje televizije CCTV pozval k intenzivnim prizadevanjem za rešitev ljudi in preselitev tistih, ki so ostali brez domov.

V odmaknjeni in revni provinci Yunnan so plazovi pogosti. Današnji se je zgodil na območju, ki ga obdajajo visoke gore.