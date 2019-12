FOTO:Število smrtnih žrtev po izbruhu vulkana naraslo na 13, policisti začeli s preiskavo

Beli otok, imenovan tudi Whakaari, je nenaseljen in je priljubljena točka turistov. FOTO: AFP

Policisti so sporočili, da so doslej rešili 34 ljudi. Eno izmed njih objema novozelandska premierka Jacinda Ardern. FOTO: Dom Thomas/AFP

Potem ko je na novozelandskem Belem otoku včeraj izbruhnil vulkan, je policija uradno potrdila 13 smrtnih žrtev. Čeprav so seizmologi na možnost izbruha opozarjali že v dnevih pred tem, je bilo v tik pred erupcijo na otoku približno petdeset ljudi.Policisti so sporočili, da so doslej rešili 34 ljudi. »Lahko potrdim, da bomo začeli s kazensko preiskavo okoliščin smrti in poškodb na Belem otoku,« je novinarjem v Wellingtonu dejal namestnik komisarja lokalne policije. Zaradi predhodnih opozoril seizmologov so se namreč pojavila vprašanja, zakaj so skupine turistov smele obiskati to priljubljeno destinacijo ob obali Severnega otoka. Tims ni natančno določil predmeta preiskave ali kakšne obtožbe bi lahko postavil, poroča tiskovna agencija AFP.Preden je policija sporočila, da bo začela s preiskavo, so predstavniki potovalne agencije White Island Tours dejali, da so varnostna tveganje preverili zelo resno.Beli otok, imenovan tudi Whakaari, je nenaseljen in je priljubljena točka turistov. Zaradi izbruha vulkana sicer ni bil moten ali prekinjen letalski promet nad tem območjem. Predstavniki civilne zaščite so prebivalce blizu Belega otoka pozvali, naj ostanejo doma. Slovensko zunanje ministrstvo nima podatkov o tem, da bi bili blizu vulkana slovenski državljani.