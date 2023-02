Število smrtnih žrtev po potresih v Turčiji in Siriji preseglo 40.000

Število smrtnih žrtev katastrofalnih potresov, ki so prejšnji teden prizadeli Turčijo in Sirijo, se je po zadnjih podatkih povzpelo nad 40.000. V Turčiji so našteli že 35.418 mrtvih, je danes sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, v Siriji pa so do zdaj prešteli najmanj 5900 mrtvih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Območje na jugovzhodu Turčije v bližini meje s Sirijo je prejšnji ponedeljek prizadel katastrofalen potres z magnitudo 7,8, ki mu je sledil še potres magnitude 7,5. Turški državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD) pa je doslej izmeril še več kot 2400 popotresnih sunkov, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Po podatkih turških oblasti so v začasna bivališča namestili že okoli 1,2 milijona ljudi, postavljenih je bilo več kot 206.000 šotorov, s prizadetih območij pa so evakuirali 400.000 ljudi. Koordinator ZN za humanitarno pomoč Martin Griffiths, ki je v ponedeljek prispel v sirski Alep, pa je opozoril, da pričakuje, da bi lahko končno število smrtnih žrtev preseglo 50.000.

Mama je našla beležko hčerke v ruševinah v Siriji. FOTO: Yamam Al Shaar/Reuters

Iz Turčije medtem tudi osem dni po potresih še vedno prihajajo poročila o preživelih, ki so jih rešili izpod ruševin uničenih zgradb. V prizadeti provinci Hatay so reševalci po poročanju lokalnih medijev danes več kot 200 ur po prvem potresu uspešno rešili dve ženski.