Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli preseglo 1400

Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430, je danes sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. V nagovoru, ki ga je predvajala televizija, je dodal, da je bilo poškodovanih več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je bilo uradno število smrtnih žrtev 920.

Pod ruševinami je umrlo več kot 1400 ljudi, nekaj pa je bilo tudi skorajda čudežnih rešitev. FOTO: Miguel Medina/AFP

Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 je Rodriguez označil za najbolj katastrofalen dogodek, ki je v zadnjih 123 letih prizadel državo, poroča britanski BBC.

Povedal je še, da je potresoma sledilo 430 popotresnih sunkov.

Ob tem je Rodriguez pozval ljudi, naj ostanejo doma in se izogibajo potovanjem v najhuje prizadeto zvezno državo La Guaira. Venezuelska vlada je v petek omejila dostop do te zvezne države.

Pomoč je začela prihajati na ogrožena območja. FOTO: Miguel Medina/AFP

Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine.