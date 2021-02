6.42 Število smrtnih žrtev s covidom-19 je v ZDA preseglo pol milijona



V ZDA je število umrlih s koronavirusom preseglo 500.000. Kljub temu, da se povprečno dnevno število na novo okuženih zmanjšuje, še vedno beležijo 1500 do 3500 smrtnih primerov na dan. Dobro leto po tem, ko so zabeležili prvi primer okužbe, se je čez Lužo okužilo že več kot 28 milijonov ljudi, kar ZDA uvršča na prvo mesto tako po številu okuženih kot tudi po številu umrlih. Strokovnjaki ostajajo zaskrbljeni tudi zaradi novih različic virusa, ki se širijo po državi. V ponedeljek je bilo novih okužb 56.500, smrtnih primerov pa 1250. To je velik padec v primerjavi z januarjem, ko je bilo okužb na dan po 200.000, smrtnih primerov pa celo do 4000.



Računajo, da bo k izboljšanju stanja doprinesla vse večja precepljenost ljudi, uporaba mask in upoštevanje varnostne razdalje. Po poročanju Washington Posta je prvi odmerek cepiva prejelo približno 13 odstotkov prebivalstva, kar je 43 milijonov ljudi. Do konca julija naj bi bilo Američanom na voljo 300 milijonov odmerkov cepiva. Ameriški predsednik Joe Biden je sinoči ob soprogi Jill, podpredsednici Kamali Harris in njenim soprogom neslavno številko zaznamoval z minuto molka v Beli hiši, v spomin na mrtve pa je ukazal spustiti zastave po ZDA na pol droga za pet dni. Po govoru se je udeležil slovesnosti prižiganja sveč v spomin na umrle pred Belo hišo. Prižgali so jih 500 in vsaka je simbolizirala 1000 izgubljenih življenj.



Covid-19 je doslej zahteval v ZDA toliko mrtvih, kot druga svetovna vojna, korejska in vietnamska vojna skupaj. Podobno, kot če bi se na vsake pol leta zgodil nov 11. september 2001, ko je v terorističnih napadih na ZDA umrlo skoraj 3000 ljudi.

Takrat so bili Američani poenoteni, danes pa so razdeljeni kot nazadnje pred državljansko vojno. Velik del podpornikov nekdanjega predsednika Donalda Trumpa še vedno ne jemlje resno pandemije in ne ukrepov proti njej.

