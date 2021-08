Število smrtnih žrtev se je povzpelo na več kot 1200

Haiti je v soboto streslo ob 8.30 uri v globini desetih kilometrov z epicentrom približno 12 kilometrov severovzhodno od Saint-Louis-du- Sud na jugozahodnem delu države oziroma v okolici mesta Petit Trou de Nippes kakih 125 kilometrov zahodno od prestolnice Port -au-Prince.



Po prvem potresnem sunku v soboto zjutraj po lokalnem času je otok Hispaniola , na katerem leži Haiti, streslo še več popotresnih sunkov, pri čemer je imel najmočnejši magnitudo 5,2. Potres so čutili tudi v močno poseljeni prestolnici Port -au-Prince, ki je od epicentra oddaljen okoli 125 kilometrov. Tresenje so zaznali tudi v Dominikanski republiki, ki si otok deli s Haitijem.

FOTO: Reuters

FOTO: David Steele/AFP

Reševalci hitijo z iskanjem morebitnih preživelih med ruševinami, tudi zaradi bližajoče se tropske nevihte. FOTO: Stanley Louis/AFP

Po zadnjih podatkih se je število žrtev sobotnega potresa z magnitudo 7,2 na Haitiju povzpelo na več kot 1.290, ranjenih je več kot 5700 ljudi, podatke državne agencije za civilno zaščito povzema CNN.Največ smrtnih žrtev, to je nekaj več kot tisoč, je v južni upravni regiji, 119 v Grand'Anse, 122 v Nippesu in dva v severozahodni regiji. Reševalci zdaj tekmujejo s časom in skušajo najti čim več pogrešanih, preden območje doseže tropska nevihta Grace, ki bi lahko prinesla obilne padavine, te pa bi lahko povzročile nove težave, od poplav do zemeljskih plazov. V krajih na jugu države, ki jih je sobotni potres z magnitudo 7,2 še posebej hudo prizadel, so prebivalci spali kar na prostem pred svojimi hišami oz. tistim, kar je ostalo od njih. Območje medtem stresajo popotresni sunki, tudi močnejši.Potres je uničil 13.694 domov, približno enako število domov pa je poškodovanih. Uničenje po potresu je tudi bolnišnice pripeljalo na rob delovanja, blokirane pa so tudi ceste, ki bi nosile vitalne zaloga za bolnišnice.»Naša največja potreba po pomoči je v zdravstvu. V prizadete objekte smo začeli pošiljati zdravila in medicinsko osebje,« je dejal premier Haitija. Ljudi, ki potrebujejo nujno posebno oskrbo, so evakuirali, nekaj jih bodo še danes in jutri, je zagotovil premier. Izredne razmere, ki jih je vlada razglasila za en mesec, veljajo za Western Department, Southern Department, Nippes in Grand'Anse.Haitiju je pomoč obljubila tudi tujina, med njimi ZDA. Namestnica ameriškega državnega sekretarja Wendy Sherman je haitijskemu premierju sporočila, da ZDA že zbirajo materialno pomoč, so sporočili iz State Departmenta. Vladna agencija za humanitarno pomoč USAID pa je na območje poslala ekipo 65 reševalcev, ki bodo s posebno opremo pomagali pri iskanju ponesrečenih.Haitiju pomaga tudi sosednja Dominikanska republika, predvsem s pošiljkami hrane in medicinske opreme. Na pomoč je priskočila tudi Mehika, Kuba in Ekvador pa sta odposlala medicinske in reševalne ekipe. Pomoč so ponudili tudi Čile, Argentina, Peru in Venezuela, pa tudi Združeni narodi, še poroča AFP.Haiti, najrevnejšo državo na zahodni polobli, pogosto stresejo močni potresni sunki. Država si še vedno ni opomogla po rušilnem potresu leta 2010 z magnitudo 7,0, v katerem je umrlo okoli 200.000 ljudi, več kot 300.000 jih je bilo poškodovanih, okoli milijon ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo. Škodo so ocenili na osem milijard dolarjev. Lokacija sobotnega potresa je bila približno 96 kilometrov zahodno od katastrofalnega potresa z magnitudo 7,0 leta 2010, piše CNN.