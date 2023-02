Število smrtnih žrtev se približuje 40.000

Število smrtnih žrtev katastrofalnega potresa, ki je pred enim tednom prizadel Turčijo in Sirijo, se je po zadnjih podatkih povzpelo nad 37.500, iskalne in reševalne ekipe pa počasi zaključujejo delo na prizadetih območjih.

Samo v Turčiji je število smrtnih žrtev naraslo na 31.643, več kot 80.000 ljudi pa je bilo ranjenih, poroča turška državna tiskovna agencija Anadolu, ki se sklicuje na turški državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD). V sosednji Siriji je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) umrlo najmanj 5900 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Koordinator ZN za humanitarno pomoč Martin Griffiths, ki je danes prispel v sirski Alep, je dejal, da pričakuje, da bo končno število smrtnih žrtev potresov preseglo 50.000. Organizacija Bele čelade, ki s približno 3000 prostovoljci pomaga pri iskanju in reševanju na severozahodu Sirije, je pri tem po poročanju ameriške mreže CNN sporočila, da so akcije na območjih pod nadzorom upornikov končane. Prizadevanja za pomoč tam otežuje tudi več kot desetletje trajajoča državljanska vojna.

S prizadetih območij v Turčiji že odhajajo številne mednarodne reševalne ekipe, ki so priskočile na pomoč pri iskanju pogrešanih v prvih dneh po potresu. FOTO: Kemal Aslan/Reuters

S prizadetih območij v Turčiji pa odhajajo številne mednarodne reševalne ekipe, ki so priskočile na pomoč pri iskanju pogrešanih v prvih dneh po potresu. Slovenska ekipa z reševalnimi psi se je domov vrnila v soboto, danes pa poročajo, da v domovino odhaja nemška mednarodna skupina za iskanje in reševanje (ISAR), ki je že v soboto zaustavila operacije zaradi poslabšanja varnostnih razmer.

Čeprav je od prvega uničujočega potresnega sunka minil že en teden, pod ruševinami občasno še vedno najdejo kakšnega preživelega. Iz turške regije Hatay poročajo, da so danes rešili žensko, ki je bila pod ruševinami ujeta 175 ur. V obdobju med 141 in 163 urami po potresu so v Turčiji izpod ruševin rešili najmanj 41 ljudi, je danes poročala turška državna tiskovna agencija Anadolu.