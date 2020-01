Število žrtev koronavirusa preseglo število sto, nov primer okužbe v Evropi

Prazno rezidenčno in komercialno središče Wuhana. FOTO: Hector Retamal/AFP

Vrste za nakup zaščitnih mask v Hongkongu. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Število smrtnih žrtev kitajskega koronavirusa , ki se je konec lanskega leta pojavil v kitajskem Wuhanu, je preseglo število sto, prvo smrtno žrtev so dobili tudi v Pekingu, poroča tisk. Tragična statistika smrtnih primerov trenutno znaša 106, izrazito je poskočilo tudi število potrjenih okužb. Teh je po najnovejših podatkih 4515.Zunaj Kitajske so trenutno v več kot desetih državah potrdili 47 okužb. V Evropi so prve primere zabeležili v Franciji, danes o prvi okužbi poročajo Nemci.Okužbo s koronavirusom so ugotovili pri moškem iz okolice Münchna, iz Starnberga, ki se nahaja okoli 30 kilometrov jugovzhodno od bavarske prestolnice. Konkretnejših podatkov o njegovi nacionalnosti ali tem, ali je bil na Kitajskem, niso podali. Objavili so, da se nahaja v izolaciji in je v »dobrem stanju«.Več držav načrtuje umik svojih državljanov iz Wuhana, ki je odrezan od sveta in tako rekoč v karanteni. Med njimi so Velika Britanija, Nemčija, Francija, ZDA, Južna Koreja ali Japonska. V Kazahstanu so, denimo, sprejeli določene restrikcije glede vstopa Kitajcev v državo oziroma izdajanja vizumov. Širjenje okužbe še vedno potaplja tudi delnice azijskih borz.V Wuhanu še vedno gradijo novi bolnišnici. Prva med njimi, ki bo imela kapaciteto tisoč bolniških postelj, bo predvidoma končana že v ponedeljek. Druga s 1250 posteljami pa le dva dni zatem.Ukrepi na Kitajskem, s katerimi si prizadevajo k omejevanju okužb, trenutno zajemajo že okoli 56 milijonov ljudi v Wuhanu in regiji Hubei, piše agencija AFP. Prebivalcem odsvetujejo potovanja v tujino, šole in univerze ostajajo zaprte, širjenje skrivnostnega koronavirusa je počitnice ob vstopu v novo lunarno leto podaljšalo za teden dni.Že pred tem je oblast zaprla turistične atrakcije, kot so Prepovedano mesto, deli velikega kitajskega zidu, grobnica cesarja Minga ali Disneylanda v Šanghaju in Hongkongu, zaprti ostajajo gledališča ali knjižnice, na najbolj ogroženih območjih pa je oblast povsem ustavila javni promet. Sredstva javnega prometa so obstala v 18 mestih province Hubei.Avtobusne linije na dolge razdalje so ukinili tudi v Pekingu in Šanghaju, na teritoriju države pa so zaustavili več kot 400 železniških povezav med provincami. Za zdaj v večini primerov do 8. ali 9. februarja. Marsikje so uvedli tudi obvezno nošenje maske. Na blagajnah kitajskih kinematografov so, denimo, ob letošnjem vstopu v kitajsko novo leto zabeležili le desetino lanskega izkupička.