Število žrtev naraslo – zakaj so nepokretni bivali v najvišjih nadstropjih?

Za posledicami poškodb, ki jih je utrpela v torkovem požaru v domu za ostarele v Tuzli na severovzhodu Bosne in Hercegovine, je v četrtek pozno zvečer umrla še ena oseba. S tem se je število smrtnih žrtev požara povzpelo na 13. Več kot deset poškodovanih je še vedno v bolnišnici, danes poročajo mediji v BiH.

Požar je izbruhnil v torek v sedmem nadstropju doma za starejše. V njem je v času nesreče umrlo 11 ljudi, šest moških in pet žensk. Okoli 30 je bilo poškodovanih, med njimi varovanci doma, gasilci, policisti, zdravstveni delavci in zaposleni v domu.

V četrtek popoldne je nato umrla še ena ženska, poškodovana v požaru, pozno zvečer pa še ena.

Požar je izbruhnil v torek v sedmem nadstropju doma za ostarele. FOTO: Amel Emrić/Reuters

V kliničnem centru v Tuzli je po zadnjih podatkih hospitaliziranih še 13 ljudi, eden od njih je priključen na respirator, danes poroča državna radiotelevizija BHRT.

Policija preiskuje vzrok požara, po katerem so se odprla vprašanja o razmerah v domu, med drugim, zakaj so nepokretne osebe bivale v najvišjih nadstropjih, od koder jih je v primeru požara zelo težko evakuirati.