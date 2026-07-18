Število žrtev potresov v Venezueli preseglo 5000

V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so v petek sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je medtem iz Mednarodnega denarnega sklada (IMF) prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uradno število žrtev potresov se je povzpelo na 5069, med njimi jih je največ umrlo v priobalnih regijah, je na omrežju telegram zapisal predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez.

Venezuelo sta konec prejšnjega meseca prizadela zaporedna uničujoča potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, sledilo je več kot 1000 šibkejših popotresnih sunkov. Zaradi potresov je bilo ranjenih 16.740 ljudi, večina pa jih je bila že odpuščena iz bolnišnice.

Okoli 20.000 ljudi je ostalo brez domov in živijo v prenatrpanih taboriščih, od katerih mnoga nimajo oskrbe z vodo ali ustreznih sanitarnih sistemov.

FOTO: Raul Arboleda/AFP

Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez je v petek sporočila, da je država prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo iz IMF. Dejala je, da bodo sredstva pomagala »podpreti prizadete družine s stanovanji, infrastrukturo, ključnimi javnimi storitvami in drugimi potrebami«.

Sprostitev sredstev je potrdila tudi izvršna direktorica IMF Kristalina Georgieva, ki je na omrežju x zapisala, da so Venezueli omogočili, da dostopa do lastnih sredstev za nujne humanitarne potrebe. Venezuela je sredstva črpala iz rezervnega deleža pri IMF, do katerega je mogoče dostopati brez pogojev in obresti.

Država ima sicer v skladu tudi za več kot pet milijard dolarjev sredstev v obliki posebnih pravic črpanja (SRD), a so bila ta v preteklosti zamrznjena, ker IMF ni priznala nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

Potem ko so ZDA januarja z vojaškim vdorom strmoglavile Madura, sta IMF in Svetovna banka aprila napovedala, da bosta ponovno vzpostavila odnose z Venezuelo. Ti so bili zamrznjeni od leta 2019.