Število žrtev požarov v Čilu preseglo sto

Število žrtev požarov, ki so opustošili dele osrednjega Čila, je po zadnjih podatkih oblasti naraslo na 112. Reševalci poskušajo doseči najhuje prizadeta območja, gasilci pa se v obalni regiji Valparaiso, kjer vlada izjemna vročina s temperaturami okrog 40 stopinj Celzija, še naprej borijo z ognjenimi zublji.

Prizadeto regijo je v nedeljo obiskal tudi predsednik države Gabriel Boric, ki je izrazil pričakovanje, da bo število žrtev še naraslo. Ocenil je, da gre za naravno nesrečo z največ žrtvami od potresa in cunamija leta 2010, ko je v državi umrlo približno 500 ljudi.

Samo v mestu Vina del Mar po besedah županje Macarene Ripamonti pogrešajo še 190 ljudi. Ena od njegovih prebivalk je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala, da v eni od sosesk požara ni prestala niti ena hiša.

Ostanki zoglenelih avtomobilov FOTO: Sofia Yanjari/Reuters

Boric, ki se je v bolnišnici v mestu srečal s preživelimi, je razglasil izredne razmere in obljubil vladno podporo ljudem, da bi se lahko hitreje postavili na noge.

Pristojna nacionalna agencija ocenjuje, da je do nedelje pogorelo skoraj 26.000 hektarov površin v osrednjih in južnih regijah Čila. Aktivnih naj bi bilo še 40 požarov, s katerimi se ob podpori več kot 30 helikopterjev in letal bojuje okrog 1400 gasilcev ter 1300 vojakov in prostovoljcev.

Oblasti so ponekod razglasile policijsko uro, tisoči na prizadetih območjih pa so morali zapustiti domove.