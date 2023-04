Število žrtev tornada v ZDA narašča

Število smrtnih žrtev tornadov, ki so pustošili na srednjem zahodu in jugu ZDA, je naraslo na 26, poročajo tuje tiskovne agencije. Tornadi so opustošili več ameriških zveznih držav, kjer so uničene številne hiše, na stotisoče ljudi pa je ostalo brez elektrike.

Po pisanju ameriškega časnika Washington Post so v zadnjih dneh zabeležili več kot 60 poročil o tornadih.

Vreme je zahtevalo smrtne žrtve v zveznih državah Arkansas, Tennessee, Illinois, Indiana, Alabama in Mississippi, poroča britanski BBC.

Guvernerka Arkansasa Sarah Huckabee Sanders je v petek razglasila izredne razmere in povedala, da je v osrednjem delu zvezne države nastala velika škoda.

Župan Little Rocka, prestolnice Arkansasa, je povedal, da je bilo v mestu poškodovanih več kot 2.100 zgradb, obseg škode pa še ocenjujejo. Tornadi so po navedbah tamkajšnjih oblasti odtrgali več streh, porušili številne stavbe, prevračali vozila, ruvali drevesa in uničili daljnovode v Little Rocku ter na širšem območju območjih vzhodno in severovzhodno od mesta.

Tornadi potujejo naprej proti vzhodu, zato je več sto tisoč ljudi v več zveznih državah še vedno brez oskrbe z električno energijo. V soboto je bilo brez elektrike 610.000 ljudi. Po podatkih spletne strani poweroutage.us so zaradi izpadov elektrike najbolj prizadete Virginija, Ohio in Pensilvanija.