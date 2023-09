Število žrtev ujm v Grčiji, Turčiji in Bolgariji narašča

Poplave, ki so po močnem deževju zajele Grčijo, Turčijo in Bolgarijo, so po najnovejših podatkih zahtevale skupno 14 smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Bolgariji pa je v poplavljenih krajih ob obali Črnega morja ujetih več tisoč turistov.

V Bolgariji so po najnovejših podatkih v poplavah umrli štirje ljudje. Zaradi dežja, ki pada od ponedeljka zvečer, so narasle reke, ki so med drugim poškodovale mostove, območje južno od mesta Burgas ob črnomorski obali pa je odrezano od sveta.

Reševalci so danes našli trupli dveh žensk, ki sta bili pogrešani, potem ko so avtomobil, v katerem sta potovali, odnesle narasle vode med prečkanjem poplavljenega mostu. Pred tem so iz morja potegnili truplo moškega, v torek pa so našli mrtvega 61-letnega gradbenega delavca.

Ob obali Črnega morja v Carevu imajo tudi težave z infrastrukturo. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP

Po besedah vodje gasilske službe Aleksandra Džartova je bilo deževje najhujše od leta 1994, saj je v 24 urah padlo toliko dežja kot običajno v več mesecih.

Poplave so po besedah ministrice za turizem Zarice Dinkove prizadele tudi okoli 4000 turistov, ki so ujeti v turističnih krajih na južnem delu bolgarske črnomorske obale. »Težave so s prevozom turistov, saj je vožnja z avtobusi po cestah, ki so jih prizadele poplave, nevarna,« je pojasnila po srečanju s hotelirji v bližini poplavljenega obalnega mesta Carevo, kjer so razglasili izredne razmere.

V Grčiji so poplave, ki so najhuje prizadele pokrajino Tesalija v osrednjem delu države, zahtevale najmanj tri življenja. V vasi Palci v regiji Magnezija v osrednji Grčiji so danes našli mrtvo 87-letno žensko, ki so jo pogrešali od torka, je za javno radiotelevizijo Ert povedal tiskovni predstavnik gasilcev Janis Artopios. Še enega človeka so danes našli mrtvega v mestu Kardica. V torek pa so v bližini Volosa našli truplo 51-letnega moškega, ki ga je odnesel narasli hudournik.

Točno število pogrešanih ali umrlih v neurju Daniel v Grčiji še ni znano, saj so številni kraji v prizadetih regijah odrezani od sveta zaradi zemeljskih plazov. Ponekod še vedno nimajo dostopa do elektrike, mobilne telefonije in interneta.

Močno deževje v Grčiji je sledilo večtedenskim uničujočim požarom v naravi. »To je izreden pojav,« je po poročanju AFP poudaril grški premier Kiriakos Micotakis.

O povodnji poročajo tudi iz Turčije. V Istanbulu sta v poplavah, ki so po močnem deževju v torek zajele Istanbul, umrla najmanj dva človeka, več pa jih je poškodovanih, je danes sporočil turški notranji minister Ali Jerlikaja. Ulice dveh okrožij na severu velemesta so pod vodo, delno je poplavljena tudi podzemna železnica. Več deset ljudi so evakuirali, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Istambulu je poleg vsega drugega poplavilo tudi kontejnerje. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Na fotografijah in videoposnetkih s televizije in družbenih omrežij je videti deročo vodo, ki odnaša avtomobile in stojnice. Po besedah istanbulskega župana Ekrema Imamogluja so morali iz mestne knjižnice rešiti več ljudi, potem ko je v stavbo vdrla voda. Župan je ob tem poudaril, da se mora Turčija zaradi podnebnih sprememb pripraviti na vse bolj ekstremne vremenske pojave.

Na zahodu Turčije v provinci Kirklareli blizu meje z Grčijo in Bolgarijo je zaradi poplav po močnem dežju umrlo pet ljudi, enega človeka pa še pogrešajo.