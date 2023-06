Število smrtnih žrtev majskega strelskega napada naraslo na devet

Število smrtnih žrtev strelskega napada z začetka maja pri mestu Mladenovac v Srbiji je naraslo na devet. Eden od poškodovanih v streljanju v Malem Orašju je umrl v petek, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Napad je 4. maja izvedel 20-letnik, ki je v vaseh Dubona, Šepšin in Malo Orašje blizu Mladenovca, kakih 60 kilometrov južno od Beograda, streljal iz vozečega vozila in nato pobegnil. V streljanju je umrlo devet ljudi, med njimi tudi policist, še nekaj več kot deset pa je bilo ranjenih. Policija je napadalca prejela naslednji dan v bližini Kragujevca.

Do napada je v Srbiji prišlo le dan po tragediji v Beogradu, ko je 13-letnik na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ubil devet učencev in varnostnika, še šest učencev in učiteljico pa je ranil. Oba dogodka sta privedla do več množičnih protestnih shodov proti nasilju.