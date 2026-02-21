Štiri leta krvavih obračunov

V torek se bodo v Kijevu v navzočnosti visokih gostov iz Evropske unije spomnili četrte obletnice ruskega napada na njihovo državo. Čeprav so se predstavniki sovražnih strani končno posedli za skupno pogajalsko mizo, se zdijo razlike v njihovih stališčih še vedno nepremagljive. Med pogajanji orožje ni utihnilo, štiriletna statistika njegove učinkovitosti pa je grozljiva.

Zelo visoko ceno je štiriletna vojna zahtevala predvsem v človeških življenjih. Po zadnjih podatkih opazovalne misije Združenih narodov za človekove pravice v Ukrajini je bilo do zdaj preverjeno ubitih 15.172 civilistov, 41.378 pa jih je bilo ranjenih. V Kijevu pravijo, da so te potrjene številke zgolj »vrh ledene gore«, saj ocenjujejo, da je bilo zgolj v zdaj okupiranem Mariupolu najmanj toliko, če ne celo trikrat več civilnih žrtev.