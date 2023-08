Štiri otroke rešili z žičnice, štiri osebe ostajajo ujete na višini

Pakistanska vojska je v torek rešila štiri otroke izmed osmih ljudi, ujetih v gondoli na žičnici, ki je ves dan visela nad visoko sotesko, poroča Reuters. Sedem otrok in en učitelj je namreč obviselo visoko na sotesko 200 kilometrov severno od Islamabada, ko so potovali v šolo na gorskem območju v Batagramu.

Štirje otroci so bili v naporni in nevarni reševalni akciji rešeni, ostali zaenkrat ostajajo ujeti v nevarnem položaju približno 275 metrov nad tlemi. Televizijski posnetki so pokazali, kako je helikopter enega otroka dvignil z žičnice in ga nato odnesel na tla.

Trije otroci in učitelj so ujeti 275 metrov nad tlemi. FOTO: Umeed Sahar Umeed Sahar Via Reuters

Gondola žičnice je obtičala na pol poti čez sotesko. Po tem, ko se je ena izmed nosilnih žic pretrgala, je obvisela na zadnji nosilni žici, je za Reuters povedal, reševalec na kraju nesreče.

»To je občutljiva operacija, ki zahteva natančnost. Helikopter se ne more bistveno približati gondoli, saj bi lahko rotorji pretrgali edino verigo, ki jo podpira,« je pojasnil predstavnik lokalne vlade in dodal, da so helikopterji osmim potnikom dostavili hrano, vodo in zdravila.

Eden izmed ujetih na žičnici je za lokalno televizijo Geo News po telefonu povedal »naš položaj je nevaren, za božjo voljo, naredite nekaj.« Pojasnil je, da so bili otroci stari med deset in 15 let, eden naj bi zaradi vročine in strahu omedlel.

Reševalna akcija je presunila državo, Pakistanci pa so se gnetli okoli televizijskih sprejemnikov, množica okoliških vaščanov pa se je zbrala na pobočju hriba in zaskrbljeno spremljala operacijo.

Zaradi slabe vidljivosti in močnega vetra so reševanje ujetih s helikopterjem prekinili. Reševalne ekipe si bodo sicer še naprej prizadevale rešiti ljudi v gondoli. V skladu z novo strategijo pa bi jih lahko evakuirali s pomočjo manjše gondole, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vršilec dolžnosti premierja Anvar Ul Hak Kakar je dejal, da je pristojnim organom odredil, naj preverijo vse gondole na gorskih območjih, da bi zagotovili njihovo varno uporabo.