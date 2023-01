Štirideset let od izginotja Emanuele Orlandi

V nadaljevanju preberite:

Po štirih desetletjih se v Rimu še enkrat začenja iskanje Emanuele Orlandi, dekleta, ki je izginilo junija leta 1983. Izginotje je doslej sprožilo že nešteto ugibanj, iskalnih akcij, tudi obtoževanj. Kdorkoli se je lotil raziskovanja, je naposled odnehal, to pa je vedno znova vzbujalo sume o skrivnostih in morda nečednih poslih. Upam, da se bo tokrat vendarle kaj premaknilo, je za Delo povedala Simona, Emanuelina vrstnica, ki že leta sodeluje pri akcijah. Vodi jih Pietro Orlandi, brat izginule deklice, ki bi bila danes stara že 55 let. Pietro si še zdaj žene k srcu, ker tistega junijskega popoldneva sestre ni pospremil v glasbeno šolo.