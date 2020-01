Štirideset osumljencev za novembrski pokol žensk in otrok 

Mehiški predsednik odklonil Trumpovo pomoč

AFP Člani mehiškega mamilarskega kartela La Linea so novembra lani ubili tri ženske in šest otrok dveh mormonskih družin. FOTO: Herika Martinez/AFP

Je bil napad pomota?

Mehiška policija menda ima seznam najmanj štiridesetih osumljencev za napad na ameriške mormonke in njihove otroke, ki se je lani novembra zgodil na severu Mehike na meji med zveznima državama Chihuahua in Sonora. To je po torkovem srečanju z mehiškim pravosodnim ministrom v prestolnici države dejal odvetnik ene od družin ubitih, poroča STA.Za zdaj neidentificirani oboroženci so novembra lani v Colonii LeBaron na puščavskem območju ustavili vozila pripadnikov mormonske skupnosti ter ubili tri ženske in šest otrok. Zločin je povzročil veliko razburjenje tako v ZDA kot v Mehiki, ameriški predsednikpa je Mehiko pozval, naj obnovi vojno proti mamilarskim kartelom.Mehiška policija preiskavo vodi v veliki tajnosti in skriva podrobnosti, z izjemo podatka, da so napad izvedli pripadniki mamilarskega kartela La Linea. Pri preiskavi sodelujejo z ameriškim zveznim preiskovalnim uradom FBI, mehiški predsednikpa je Trumpovo ponudbo za pomoč v vojni proti kartelom odklonil.Novembra je mehiška policija v kraju Agua Prieta ob meji z Arizono aretirala prvega osumljenca za pokol. Osumljeni je imel v vozilu poleg več kosov strelnega orožja tudi dva zvezana talca. Takrat so mediji poročali, da je mamilarska tolpa morda zamenjala konvoj športnih terencev, v katerih so se peljale mormonke z otroki, za konvoj konkurenčne tolpe Los Salazar.Svojci pobitih, ki prihajajo iz dveh mormonskih družin Le Baron in Langford, se s takšnimi domnevami niso strinjali in napad povezujejo z dejavnostjo pokojnegaki so ga kriminalci ubili leta 2009. Bil je ustanovitelj gibanja za boj proti kriminalu SOS Chihuahua in je tistega leta vodil proteste proti kriminalcem, ki so ugrabili njegovega šestnajstletnega brata. Njega so ubili, brata pa, kljub temu da je družina zavrnila plačilo odkupnine, izpustili.