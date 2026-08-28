Štiriminutni rop v španskem muzeju: med drugim odnesli zlate prstane

Iz Španije poročajo o ropu, ki so ga tatovi v provinci Alicante v muzeju v Villeni izvedli v štirih minutah v četrtek zjutraj. Ukradli so nakit in druge predmete iz ene najpomembnejših prazgodovinskih zbirk zlata, poroča BBC.

Zaklad iz Villene je edinstvena zbirka skoraj desetih kilogramov zlata ter skled, stekleničk in zapestnic iz bronaste dobe.

Policija še vedno ugotavlja natančno število ukradenih predmetov. Muzej je za BBC potrdil, da so tatovi med drugim odnesli prstane, sklede in zapestnice.

Do ropa je prišlo v četrtek v zgodnjih jutranjih urah. Kot navaja BBC, gre za najnovejši odmevni rop evropskega muzeja. Lani so tatovi sredi belega dne izvedli drzen rop v pariškem Louvru. Predstavnik mestnega sveta Villene je dejal, da je bila akcija v muzeju »izjemno hitra in izjemno profesionalna«.

Pobegnili pred prihodom policije

Po navedbah mestnega sveta se je rop začel z odvračanjem pozornosti. Okoli 5.15 po lokalnem času se je sprožil alarm v lokalnem športnem centru, zato se je policija najprej odpravila tja, poročajo španski mediji. Okoli 5.20 se je nato sprožil še alarm v muzeju. Tatovi so potrebovali le štiri minute, da so se prebili skozi muzej in zapustili stavbo, še preden so prispeli policisti.

Kaj vse je bilo v dragoceni zbirki?

Župan Villene Fulgencio Cerdán je po poročanju časnika El País dejal, da so tatovi »ukradli velik del zaklada«, natančneje vse zlate predmete. Dejal je, da je ta rop precej pretresel ljudi iz Villene, saj je to del njihove dediščine, del bogasta.

Muzejska zbirka, ki sega približno v leto 1000 pred našim štetjem, je sestavljena predvsem iz zlatih predmetov, vsebuje pa tudi kose iz srebra, železa in jantarja. Obsega več kot 60 predmetov iz bronaste dobe, med njimi 29 zapestnic, 11 skled, tri stekleničke in druge različne predmete. Zbirko je leta 1963 odkril arheolog José María Soler v posodi, zakopani v izsušeni rečni strugi v Villeni.

Vsi varnostni sistemi so bili aktivirani

Predstavnik mestnega sveta Villene je vztrajal, da pri muzeju ni prišlo do »nobene napake«, saj da so bili vsi varnostni sistemi aktivirani.

V zadnjem letu je bilo več evropskih muzejev tarča ropov. Oktobra 2025 so tatovi sredi belega dne vlomili v pariški Louvre in ukradli nakit v vrednosti 102 milijona dolarjev oziroma 75 milijonov funtov, nato pa pobegnili s skuterji. Rop je trajal približno osem minut.

Prejšnji teden so iz muzeja na Siciliji ukradli štiri dela renesančnega umetnika Antonella da Messine, ki imajo po navedbah italijanskega ministrstva za kulturo »izjemno vrednost«.

V začetku tega meseca je italijanska policija sporočila, da je našla slike Renoirja, Cézanna in Matissa v vrednosti več kot 10,4 milijona dolarjev oziroma 7,6 milijona funtov, ki so bile ukradene iz muzeja fundacije Magnani-Rocca v bližini Parme.