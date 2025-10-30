Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

Obsežna policijska akcija v Tuzelskem kantonu je v sredo pretresla Bosno in Hercegovino. Po poročanju tamkajšnjih medijev so oblasti prijele več ljudi, tožilstvo Tuzelskega kantona pa je potrdilo, da je uvedlo preiskavo proti osmim osebam zaradi domnevne trgovine z ljudmi.

Med osumljenimi so po navedbah tožilstva kar štirje policijski uslužbenci kantonalnega ministrstva za notranje zadeve (MUP TK). Gre za inšpektorja na policijski upravi Kalesija Besima Kopića (ali Klopića), načelnika oddelka kriminalistične policije PU Živinice Miralema Halilovića ter policista z iste uprave, Jasmina Modrića in Dževada Požegića.

Poleg policistov so v preiskavi še Šemsudin Kadrić, Zijad Jagodić, Sulejman Šehić in Nedim Avdić. Kot so poudarili mediji, kot je N1 BiH, je Jagodić nekdanji poslanec v parlamentu (SDA) in profesor na Evropski univerzi v Brčkem.

Še posebej bode v oči vloga načelnika Halilovića; na portalu Istraga.ba so namreč poročali, da je bil celo na čelu vladne skupine za boj proti korupciji. Vlada ga je po aretaciji takoj razrešila vseh funkcij, so dodali za Klix.ba.

Podrobnosti očitkov

Sredina akcija je sledila večmesečni preiskavi, ki jo je policija vodila pod nadzorom kantonalnega tožilstva. Preiskave so opravili na sedmih lokacijah na območju Živinic, Banovićev in Kalesije.

Obsežna policijska akcija v Tuzelskem kantonu je v sredo pretresla Bosno in Hercegovino. Fotografija je simbolična. FOTO: AFP

Osumljenim očitajo kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Tožilstvo jih po pisanju na Klix.ba sumi izkoriščanja dveh mladoletnih deklic, rojenih leta 2009, ki so ju silili v prostitucijo. Po poročanju na portalu Euronews.ba gre za varovanki Doma za otroke brez starševskega skrbništva v Tuzli.

Po navedbah tožilstva, ki so jih povzeli za Klix.ba, naj bi peterica osumljenih – Kopić, Kadrić, Halilović, Modrić in Šehić – med aprilom 2024 in julijem 2025 novačila dekleti, ju prevažala na različne lokacije, predajala drugim in skrivala z namenom spolnega izkoriščanja. Osumljeni naj bi jima tudi plačevali za spolne storitve.

Prvoosumljenega Kopića bremenijo še domnevnega jemanja dela denarja, ki sta ga prejeli dekleti. Preostale tri osumljence, Jagodića, Požegića in Avdića, tožilstvo po pisanju Klix.ba sumi, da so, čeprav so se zavedali, da gre za mladoletni žrtvi trgovine, koristili njune spolne usluge in jima za to plačevali.

Izkoriščanje stiske

Tožilstvo je po poročanju na Klix.ba poudarilo, da gre za dekleti iz težkih družinskih razmer, ki sta bili nameščeni v socialnovarstveni ustanovi. Iz Doma za otroke naj bi večkrat pobegnili, osumljenci pa naj bi prav njune pobege in nemoč izkoriščali za novačenje.

Tožilstvo Tuzelskega kantona je potrdilo, da je uvedlo preiskavo proti osmim osebam. Fotografija je simbolična. FOTO: AFP

Sociologinja Smiljana Vovna je za Euronews.ba izrazila ogorčenje nad dejstvom, da gre za otroke brez starševskega skrbništva. Po njenih besedah je neposredno odgovoren tudi center za socialno delo, ki je prvi odpovedal, pa tudi izobraževalni sistem in vzgojitelji v ustanovah.

Za očitano kaznivo dejanje trgovine z mladoletno osebo z namenom spolnega izkoriščanja je v Bosni in Hercegovini zagrožena najmanj desetletna zaporna kazen.