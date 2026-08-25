Vročinski valovi v Evropi vzeli dodatnih 35.000 življenj

Štirje zaporedni vročinski valovi so letos v Evropi po doslej zbranih podatkih vzeli najmanj 35.000 življenj več, kot je pričakovano število smrti v običajnem poletju. Ker podatki zajemajo komaj polovico evropskih držav, številne pa teh še niso objavile za avgust, strokovnjaki pričakujejo, da bo končna številka precej višja.

Že Nemčija, Francija in Španija so skupaj naštele dodatnih več kot 25.000 smrti, so poročali za Guardian. Vročinski valovi, ki so se vrstili od maja, so podrli zgodovinske temperaturne rekorde na več sto meteoroloških postajah. Francija je izmerila najvišjo povprečno dnevno temperaturo v zgodovini meritev, v Nemčiji je konec junija na 46 postajah temperatura presegla 40 stopinj Celzija, Španija se je dalj časa spopadala s temperaturami, višjimi od 42 stopinj Celzija.

Najhuje v Nemčiji

Največ smrti so doslej našteli v Nemčiji. Inštitut Roberta Kocha (RKI) je ocenil, da je med 6. aprilom in 9. avgustom zaradi vročine umrlo približno 14.000 ljudi. Med 22. in 28. junijem naj bi vročina povzročila 9600 smrti.

To je najsmrtonosnejše poletje v Nemčiji, odkar vodijo evidence. Dosedanji rekord iz leta 2018 je bil približno 8900 smrti, običajno je poleti smrti manj kot 2000.

Zaradi segrevanja ozračja in staranja evropskega prebivalstva Svetovna zdravstvena organizacija pričakuje, da bo umrljivost v prihodnje še večja. FOTO: Foto Leon Vidic

Tudi Španija je presegla dosedanji rekord. Tamkajšnji zdravstveni inštitut Carlosa III. je ocenil, da je mogoče vročini od maja do tega tedna pripisati 4947 smrti. Leta 2022, ki je bilo doslej najslabše, so teh našteli 4520.

Francoska zdravstvena agencija je med koncem maja in 22. julijem naštela približno 7300 smrti več od običajnega števila. Podatkov za avgust še nima. V Italiji prav tako še ni končne bilance, epidemiologi pa so ocenili, da bi lahko vročini na koncu pripisali od 5000 do 8000 smrti.

Vročina pogosto ni navedena kot vzrok smrti

Države zbirajo podatke in izračunavajo različno, zato neposredne primerjave niso vedno mogoče. Vročina je poleg tega redko navedena kot neposredni vzrok smrti. Pogosteje poslabša obstoječe srčnožilne ali dihalne bolezni, posledice so lahko srčni infarkt, možganska kap ali odpoved ledvic.

Večjo umrljivost kot sicer so zaznali tudi drugod po Evropi. V Angliji so majski in junijski vročinski valovi po ocenah povzročili 2877 smrti, Belgija je v manj kot dveh tednih junija naštela dodatnih 1222 smrti, Nizozemska pa najmanj 900. Modeli kažejo še približno 1070 dodatnih smrti na Poljskem.

Svetovna zdravstvena organizacija je maja opozorila, da se je umrljivost zaradi vročine v njeni evropski regiji v zadnjih 20 letih povečala za več kot 30 odstotkov. Zaradi segrevanja ozračja in staranja evropskega prebivalstva pričakuje, da bo umrljivost v prihodnje še večja.