Stisnjene ustnice močne Kim

Poznavalci »dvornega življenja« v Severni Koreji so že zdavnaj opozorili na ustnice Kim Jo Džong. Kadar je mlajša sestra voditelja Kim Džong Una nasmejana, vlada nad Korejskim polotokom mir, ko je z njenih ustnic mogoče razbrati grožnje, se je treba pripraviti na najhujše.Kim Jo Džong je v soboto izjavila, da je »skrajni čas za prekinitev stikov z oblastjo Južne Koreje, severnokorejska vojska pa je danes razstrelila urad za zvezo z Južno Korejo blizu Kesonga. To starodavno mestece, ki ima nekaj manj kot 200.000 prebivalcev, je bilo v minulih letih svojevrsten kazalnik pripravljenosti na nacionalno spravo. Kadar so ga odprli za ...