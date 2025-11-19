Sto milijard evrov za vojaško mobilnost

Zaradi ruske grožnje EU krepi prizadevanja za boljšo vojaško mobilnost na stari celini, denimo za hiter premik tankov na vzhod ob morebitnih izrednih razmerah. Krizni sistem, ki bi ga v EU aktivirali v 48 urah, bi zagotovil skrajšane postopke in prednostni dostop oboroženih sil do infrastrukture.

V Evropi naj bi delovali štirje koridorji varnostne mobilnosti. V Bruslju o njihovem poteku in projektih na teh nočejo podrobneje govoriti. Nadgradili jih bodo, da bodo ustrezali standardom dvojne rabe. »To pomeni širjenje predorov, krepitev mostov, utrjevanje železniških tirov, povečevanje zmogljivosti pristanišč in letališč,« je dejal komisar za promet Apostolos Cicikostas.