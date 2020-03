Sto tisoče izčrpanih ljudi ujetih v peklu preživetja in geopolitike

Turška vojska je danes popoldan bombardirala vojaško letališče v Alepu in sestrelila dve sirski vladni letali. Očitno je, da je operacij Pomladanski ščit v polnem zamahu in da diplomacija niti slučajno ni opravila svoje naloge.



Na obrobju Evrope se odvija ena najhujših človeških tragedij v 21. stoletju, Evropa pa strahovito trpljenje, ki se iz dneva v dan zaostruje, spremlja le preko »posebnih učinkov« in z vase zagledano, kakršne koli empatije osvobojeno (notranje) politično prizmo.Če je bila sirska vojna, ki bo v naslednjih dneh vstopa v svoje deseto leto, do zdaj nekaj, kar se je za evropske politike in uradnike dogajalo nekomu drugemu in nekje drugje, pa po siloviti zaostritvi odnosov med Turčijo in Rusijo ter odprtje turških meja proti Evropski uniji, skoraj gotovo ne bo več dolgo tako. Ne bo več moglo biti dolgo tako.Turčija, ki je v sirski vojni na uporniški strani aktivna že vse od prvih mesecev oboroženih spopadov v drugi polovici leta 2011, je po dolgih mesecih oklevanja na eni in dolgih letih fokusa na »kurdskem vprašanju« na drugi strani, očitno vendarle sprejela odločitev, da se – tudi sama, ne le preko svojih lokalnih podizvajalcev – vojaško zoperstavi režimu predsednikaTo seveda pomeni, da Turčija z včeraj obelodanjeno vojaško operacijo Pomladanski ščit odločno vstopa oblegano obmejno provinco Idlib, kjer trije milijoni ljudi – od tega jih je milijon samo v zadnjih treh tednih pred srditim bombardiranjem in celostno ofenzivo zbežalo do za zadaj še zaprte turške meje –, že mesece in mesece živijo izpostavljeni režimskemu topništvu, ruskemu vojaškemu letalstvu, iranskim milicam ter, marsikje, brutalni vladavini skrajnih islamističnih milic. Predvsem pa – popolnemu manku empatije ne le mednarodnih političnih elit, pač pa tudi »mednarodne javnosti«, ki sto tisoče civilistov, ki so se znašli v eksistencialnem in geopolitičnem peklu, razume le kot postransko škodo vojne. Navijaško – na eni, drugi, morda celo tretji strani vojne. In z logiko (po)vojnih pobojev, kjer je »našim« dovoljeno vse, in kjer je zmagovalec tisti, ki narekuje definicijo vojnih zločinov; zločinov človeštva.Velika turška vojaška operacija v Idlibu, v kateri naj bi – če diplomacija, ki je med Ankaro in Moskvo ne glede na vse v zadnjih letih delovala zelo dobro, dokončno odpove – ob vojaškem letalstvu in topništvu sodelovalo tudi več deset tisoč pripadnikov pehotnih enot (ob že obstoječih enotah sestavljenih iz pripadnikov različnih proslulih sirskih uporniških skupin), je posledica izjemno tvegane dvojne igre, ki jo je turški predsednikod propadlega poizkusa vojaškega državnega udara julija 2016 (ne le) v Siriji igral z Rusijo in Združenimi državami.Obenem je ves ta čas – in že tudi prej – igral tudi igro z Evropsko unijo, v kateri je begunce in migrante, teh je v Turčiji več kot štiri milijone, uporabljal kot strateško orodje izsiljevanje, kar je bila neposredna posledica tako imenovanega evropsko-turškega begunskega dogovora, s katerim je Bruselj Ankari na velikem bazarju človečnosti za šest milijard evrov dobesedno prodal usodo sto tisočih ljudi na begu pred vojnami. To, kar v zadnjih dneh po turškem delnem odprtju meja proti Evropi gledamo na turški meji z Grčijo in Bolgarijo je le novo, z obeh strani izjemno umazane igre z do obisti utrujenimi in že ničkolikokrat ponižanimi človeškimi življenji.Rusija za enkrat molči. Eskalacija nasilja ji nikakor ne ustreza. Kaj šele padec globoko oportunističnega zavezništva s Turčijo, ki je Moskvi – in, posredno, Teheranu in Damasku – omogočil, da utrdi svoje položaje na severu Sirije. A velika turška vojaška operacija v Idlibu, neposredna posledica smrti štiriintridesetih turških vojakov v režimsko-ruskem napadu na uporniške cilje – za zdaj vodi le v eno smer. V nov širši konflikt, katerega posledice bo daleč najbolj usodne za sto tisoče, milijone civilistov, ki jih je geopolitika že davno spremenila v hodeče mrtvece. A tudi za ostanke ravnovesja in struktur, ki so še obstajali v (ne le) tem delu sveta, kjer Evropa preprosto ne bo več mogla gledati v stran in upati, da se je tudi njene vojne ne bodo dotaknile.